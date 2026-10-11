CALCIO

«L'80% dei calciatori si fa la doccia in boxer»

Il tedesco Christoph Kramer, vincitore del Mondiale 2014 con la Germania, si stupisce delle nuove abitudini in tema di intimità tra i giovani sportivi d'élite.

imago images/Becker&Bredel

«Alla fine della mia carriera, quando dodici uomini si facevano la doccia contemporaneamente, due di loro erano nudi. E quelli avevano generalmente più di 30 anni», ha dichiarato l'ex calciatore tedesco nel podcast «Mit den Waffeln einer Frau».