«L'80% dei calciatori si fa la doccia in boxer»
Il tedesco Christoph Kramer, vincitore del Mondiale 2014 con la Germania, si stupisce delle nuove abitudini in tema di intimità tra i giovani sportivi d'élite.
Il tedesco Christoph Kramer, vincitore del Mondiale 2014 con la Germania, si stupisce delle nuove abitudini in tema di intimità tra i giovani sportivi d'élite.
PAROLA DI CAMPIONE! - Si sa che la pudicizia – ovvero la paura della nudità – è diventata un valore importante tra gli adolescenti. Nelle palestre delle scuole e negli spogliatoi dei club sportivi, i giovani non si tolgono più la biancheria intima, nemmeno sotto la doccia.
La situazione non è diversa nei club di calcio d'élite, come ha testimoniato l'ex calciatore tedesco Christoph Kramer. Al microfono del podcast della conduttrice televisiva Barbara Schöneberger, il 35enne è stato invitato a descrivere il momento delle docce collettive dopo l'allenamento o la partita.
Esistono ancora, ha risposto Kramer, «tuttavia, molte cose sono cambiate, francamente. Prima ci si faceva la doccia tutti nudi. E ora, direi che l'80% tiene i boxer».
Questione di generazione
Il campione del mondo 2014 vi vede un cambiamento generazionale: non si tratta più di mostrare le proprie parti intime ai compagni di squadra. «Alla fine della mia carriera (nel 2024, ndr), quando dodici uomini si facevano la doccia contemporaneamente, due di loro erano nudi. E quelli avevano generalmente più di 30 anni», ha aggiunto l'ex centrocampista del Borussia Mönchengladbach.
Lo stesso argomento è emerso durante un altro podcast, con il conduttore Tommi Schmidt. Kramer ha ricordato che il cambiamento è avvenuto molto gradualmente. Per lui, comunque, «non è un problema e non c'è giudizio».
«Mettete almeno dei boxer puliti! Dopo, fate quello che volete!»
«Ognuno può fare come vuole. Non voglio solo che entrino nella vasca d'acqua fredda o calda con i pantaloncini dell'allenamento», ha scherzato. «L'ho notato più volte. È disgustoso! Mettete almeno un boxer pulito! Dopo, fate quello che volete!».