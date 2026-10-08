«Sulla peste non c'è da allarmarsi». Ma c'è un dettaglio che merita attenzione

Professor Garzoni, dobbiamo preoccuparci della peste polmonare?

«Non vedo la necessità di allarmare la popolazione. Ho l'impressione che la questione sia stata un po' montata dai media e forse anche dalla politica. La peste è una malattia presente in varie regioni del mondo e non è stata debellata, ma alle nostre latitudini non deve fare particolarmente paura».

Che cos'è esattamente?

«La peste è causata da un batterio, Yersinia pestis. Esistono tre forme: quella bubbonica, quella setticemica e quella polmonare. Quest'ultima provoca forme gravi di polmonite fulminanti ed è quella che può essere trasmessa da persona a persona. Quella polmonare è la più rara. La forma più frequente è quella bubbonica, che viene trasmessa attraverso le pulci dei roditori, come topi o altri roditori selvatici».