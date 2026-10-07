Per Mosca sono «notizie false» ma l'UE riunisce il Comitato per la sicurezza sanitaria
Esperti europei e internazionali valutano i rischi dopo l'incidente nel laboratorio russo.
Esperti europei e internazionali valutano i rischi dopo l'incidente nel laboratorio russo.
MOSCA - «I media stanno diffondendo molte notizie, e la stragrande maggioranza di ciò che i media riportano su questa situazione sono informazioni false». Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando la richiesta di informazioni inoltrate alla Russia dall'Organizzazione mondiale della sanità in merito alle voci diffuse da alcuni media su un possibile secondo caso di peste in Siberia.
Peskov, citato dall'agenzia Interfax, ha nuovamente invitato a fare riferimento alle informazioni fornite da Rospotrebnadzor, l'agenzia federale russa per la tutela della salute.
Il Cremlino - a suo dire - non dispone nemmeno di informazioni relative a una comunicazione diplomatica degli Usa alla Russia in cui si farebbe pressione per ricevere informazioni più dettagliate sul presunto decesso per peste polmonare di una ricercatrice in Siberia. «Non ho informazioni a riguardo», ha risposto il portavoce, Dmitry Peskov, alle domande dei giornalisti.
Nel frattempo le autorità russe hanno quasi concluso gli esami di routine sulle possibili persone entrate in contatto con la ricercatrice morta: il 90 percento delle persone sotto osservazione è stato esaminato, ha comunicato l'autorità responsabile per la lotta alle epidemie Rospotrebnadsor.
Non sono stati riscontrati problemi di salute in relazione a malattie infettive, ha riferito l'agenzia di stampa statale Tass citando il comunicato. «I risultati di quasi 5.000 test di laboratorio non hanno mostrato alcun microrganismo patogeno (che causa malattie) pericoloso», si legge.
Non è stato detto quante possibili persone entrate in contatto con la scienziata deceduta siano state esaminate. Nei resoconti della stampa erano stati menzionati numeri fino a 200 persone.
Si muove anche l'UE
Intanto, il Comitato per la sicurezza sanitaria dell'Ue è riunito oggi per discutere dell'incidente verificatosi in un laboratorio anti-peste in Siberia, in Russia. Alla riunione partecipano gli Stati membri, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms).
Lo ha dichiarato una portavoce della Commissione europea durante il briefing quotidiano con la stampa. «Per il momento non posso dire se consideriamo ulteriori misure oltre a quelle già richieste, affinché la Russia fornisca informazioni tempestive e trasparenti su questo incidente avvenuto in un laboratorio in Siberia, poiché riteniamo che sia necessario disporre di risultati epidemiologici e microbiologici affidabili».
La Commissione, ha aggiunto la portavoce, è «in stretto contatto» con i propri esperti dell'Ecdc e sta «seguendo la situazione molto da vicino».