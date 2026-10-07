Per Mosca sono «notizie false» ma l'UE riunisce il Comitato per la sicurezza sanitaria

Peskov, citato dall'agenzia Interfax, ha nuovamente invitato a fare riferimento alle informazioni fornite da Rospotrebnadzor, l'agenzia federale russa per la tutela della salute.

Il Cremlino - a suo dire - non dispone nemmeno di informazioni relative a una comunicazione diplomatica degli Usa alla Russia in cui si farebbe pressione per ricevere informazioni più dettagliate sul presunto decesso per peste polmonare di una ricercatrice in Siberia. «Non ho informazioni a riguardo», ha risposto il portavoce, Dmitry Peskov, alle domande dei giornalisti.



Nel frattempo le autorità russe hanno quasi concluso gli esami di routine sulle possibili persone entrate in contatto con la ricercatrice morta: il 90 percento delle persone sotto osservazione è stato esaminato, ha comunicato l'autorità responsabile per la lotta alle epidemie Rospotrebnadsor.