De Gennaro si è tolto la vita: aperta un'indagine per istigazione al suicidio
L'ex capo della Polizia sarebbe stato travolto dalle accuse sul depistaggio di via D'Amelio.
L'ex capo della Polizia sarebbe stato travolto dalle accuse sul depistaggio di via D'Amelio.
ROMA - Un colpo di pistola alla testa per farla finita. L'ex capo della Polizia, Gianni De Gennaro, si è tolto la vita a 78 anni nella sua casa di campagna in Maremma. Venerdì aveva trascorso la mattinata a Roma con il suo difensore per discutere la strategia difensiva nell'indagine della Procura di Caltanissetta che lo vedeva accusato di depistaggio sulla strage di via D'Amelio.
Era amareggiato, raccontano i suoi legali, profondamente scosso da accuse che giudicava «infamanti» e che probabilmente viveva come uno sfregio a una vita trascorsa al servizio dello Stato. Il 12 novembre i carabinieri del Ros avevano perquisito la sua abitazione e la villetta teatro della tragedia.
De Gennaro si è ucciso a dieci giorni dall'udienza del 1° dicembre davanti al tribunale del Riesame, chiamato a esaminare il ricorso dei pm contro il rigetto della richiesta di arresto da parte del gip. Gli inquirenti gli contestavano di avere fatto sparire documenti e indotto il pentito Salvatore Contorno a non parlare con i magistrati per condizionare le indagini sulla strage del 19 luglio 1992, in cui morì Paolo Borsellino.
L'udienza si terrà comunque per i suoi coindagati, ex collaboratori anch'essi finiti sotto inchiesta.
L'indagine, coordinata dal procuratore Salvatore De Luca, cerca di fare luce, a 34 anni dalla strage, sull'accelerazione dell'attentato, sui possibili mandanti esterni a Cosa Nostra e sulla scomparsa dell'agenda rossa di Borsellino.
La testimonianza che ha portato a De Gennaro
Gli investigatori sono arrivati a De Gennaro nel marzo 2023, dopo la testimonianza di Giuseppe Venaruzzo, padre di un'amica della figlia di Arnaldo La Barbera, l'ex capo della Squadra Mobile di Palermo morto nel 2002 e sospettato di aver costruito falsi pentiti per accreditare una «tesi minimalista» della strage.
Venaruzzo ha raccontato che la vedova di La Barbera avrebbe nascosto documenti prelevati dalla borsa di Borsellino il giorno dell'attentato, forse anche l'agenda rossa. Prima di morire, La Barbera avrebbe inoltre suggerito alla moglie di rivolgersi a De Gennaro per trovare un lavoro alla figlia. La giovane fu effettivamente assunta al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), allora guidato dall'ex capo della Polizia.
Per i pm, questi elementi indicherebbero rapporti opachi tra i due funzionari, legati anche alla controversa gestione del pentito Salvatore «Totuccio» Contorno, tornato armato in Sicilia per consumare le proprie vendette.
Le perquisizioni nelle abitazioni dei familiari di La Barbera non hanno portato al ritrovamento dell'agenda rossa. De Gennaro, intanto, è stato intercettato mentre raccontava ad alcuni collaboratori di essersi disfatto di documenti, senza però fare riferimento a via D'Amelio.
Nel 2025 l'ex capo della Polizia ha saputo dall'ex pm Michele Prestipino di essere intercettato. Secondo gli inquirenti, avrebbe quindi cercato di inquinare le indagini, convincendo Contorno, attraverso un collaboratore, a non parlare con i magistrati e distruggendo documenti e hard disk.
Le accuse della Procura e i dubbi del gip
Il gip ha però respinto la richiesta di arresto, rilevando l'assenza di prove che i dispositivi distrutti contenessero materiale relativo all'indagine di Caltanissetta.
Gli investigatori hanno inoltre riesaminato le dichiarazioni dell'ex poliziotto Gioacchino Genchi, che aveva denunciato la gestione opaca di Contorno e parlato di una «loggia», una sorta di cordata interna alla Polizia.
Per la Procura, De Gennaro e La Barbera avrebbero consolidato un legame già all'epoca del caso Contorno, proseguito poi attraverso i presunti depistaggi sulla strage di via D'Amelio.
Di diverso avviso il gip, che in un provvedimento di oltre cento pagine ha escluso indizi sufficienti per collegare le condotte contestate a De Gennaro alle indagini sulle stragi. Secondo il giudice, l'ex capo della Polizia poteva piuttosto temere che tornasse d'attualità il caso Contorno.
Su queste due ricostruzioni dovrà pronunciarsi il Riesame, ma De Gennaro non potrà più difendersi.
Il cordoglio delle istituzioni
La morte dell'ex numero uno del Dis ha portato all'apertura di un'indagine per istigazione al suicidio, coordinata dalla Dda di Firenze. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al fratello Andrea De Gennaro, comandante generale della Guardia di Finanza, per esprimere il proprio cordoglio. Dalla maggioranza sono arrivate anche critiche all'iniziativa giudiziaria di Caltanissetta.
Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha ricordato De Gennaro come «un grande funzionario dello Stato» che ha servito il Paese in momenti particolarmente difficili.
Il sottosegretario Alfredo Mantovano si è detto «sconvolto per la tragica morte di un servitore dello Stato», ricordandone il senso delle istituzioni. Cordoglio anche da Carabinieri, Guardia di Finanza e dal capo della Polizia Vittorio Pisani.
Le parole dei legali
Il suo storico difensore Franco Coppi aveva incontrato De Gennaro venerdì mattina. «Abbiamo trascorso l'intera mattinata insieme, al mio studio - racconta - per parlare della sua vicenda giudiziaria e ci eravamo dati appuntamento ad oggi per proseguire la discussione sulla sua difesa».
«Sono addolorato per quanto avvenuto - prosegue -, ma conoscendo la persona, conoscendo Gianni De Gennaro, non sono stupito. Contro una accusa che mette in discussione tutto il suo percorso professionale la sua è stata una scelta coerente».
Durissimo l'altro difensore, Francesco Bertorotta: «Sono sconvolto, distrutto. Queste però possono essere le conseguenze di accuse infamanti gettate in pasto all'opinione pubblica». L'avvocato Luigi Li Gotti, ex legale di Contorno, afferma: «Lo hanno massacrato - afferma il penalista - e non ha retto».
Le reazioni dei familiari delle vittime della mafia
Manfredi Borsellino, figlio del magistrato ucciso dalla mafia, teme che con De Gennaro «potrebbe essersene andato un pezzo di verità sulla morte di nostro padre» e che l'ex capo della Polizia avrebbe potuto contribuire a ricostruire la storia giudiziaria della strage.
Maria Falcone ricorda invece che il fratello Giovanni «si fidava totalmente di De Gennaro», con il quale aveva condiviso momenti fondamentali della lotta alla mafia.