BRASILE
Jair Bolsonaro ricoverato in terapia intensiva
Attualmente agli arresti domiciliari, si trova in ospedale a causa di una nuova occlusione intestinale
IMAGO / Agencia EFE
Fonte Ats Ans
Jair Bolsonaro ricoverato in terapia intensiva
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Jair Bolsonaro ricoverato in terapia intensiva
Attualmente agli arresti domiciliari, si trova in ospedale a causa di una nuova occlusione intestinale
Jair Bolsonaro ricoverato in terapia intensiva
Attualmente agli arresti domiciliari, si trova in ospedale a causa di una nuova occlusione intestinale
BRASILIA - L'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro è stato nuovamente ricoverato in terapia intensiva a causa di una nuova occlusione intestinale. Lo ha reso noto l'ospedale che lo ha in cura.
Il leader di estrema destra, 71 anni - attualmente agli arresti domiciliari dopo essere stato condannato per aver complottato un colpo di Stato in seguito al fallito tentativo di rielezione - ha sofferto in più occasioni di problemi addominali, conseguenza di una coltellata ricevuta nel 2018.
L'ospedale Df Star ha comunicato, tramite un bollettino medico, che il paziente è "clinicamente stabile, cosciente, vigile e respira spontaneamente".
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