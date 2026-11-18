«Ha polverizzato i risparmi di una vita»
L'accusa ha chiesto sette anni di detenzione per la 52enne accusata della truffa milionaria ai danni di una ventina di clienti. Il pp: «I sistemi di controllo della piazza finanziaria hanno fallito»
LUGANO - Sette anni da espiare integralmente e l’espulsione dalla Svizzera per 10 anni: è questa la pena chiesta dal procuratore pubblico Daniele Galliano per una 52enne, imprenditrice italiana domiciliata nel Luganese, accusata di aver architettato una truffa da nove milioni ai danni di una ventina di clienti.
Una colpa ritenuta estremamente grave
Durante la requisitoria, il procuratore pubblico ha definito estremamente grave la colpa dell’imputata. «Il piano criminoso elaborato dimostra una notevole ingegnosità e si è tradotto in un'attività delinquenziale intensa e preoccupante. L'imputata ha smesso soltanto perché è stata arrestata».
Una cura dell’immagine «maniacale»
Secondo l’accusa, la donna «ha agito per un fine di lucro diretto, cercando un guadagno facile attraverso espedienti. La cura dell'immagine era maniacale: riviste, video, presentazioni e brochure. Ha gravemente tradito la fiducia dei clienti, convinti della serietà del suo agire», arrivando, nel caso di alcune vittime, a «polverizzare anche i risparmi di una vita».
La società in via Nassa, gli investimenti fittizi, il lussuoso appartamento a Paradiso
Il 4 febbraio il Ministero pubblico aveva comunicato l'arresto della donna. L'inchiesta, avviata nel 2025 nei confronti di una società luganese, si era poi estesa alla 52enne italiana. Secondo il corposo atto d’accusa, attraverso il gruppo societario con sede in via Nassa l’imputata proponeva alla clientela investimenti finanziari fittizi. Non avendo sin dall’inizio alcuna intenzione di rispettare gli impegni assunti, avrebbe utilizzato il denaro raccolto per rimborsare altri clienti, secondo la modalità del "buco tappa buco", versarsi stipendi fino a 40’000 franchi al mese, coprire le spese societarie e, non da ultimo, acquistare un lussuoso appartamento a Paradiso del valore di circa tre milioni e mezzo.
GBY, God Bless You
Il procuratore pubblico ha parlato di un procedimento «difficile e complesso». Secondo la ricostruzione dell’accusa, l’imputata «aveva una grande capacità di vendere e convincere le persone. Anche il nome della società GBY, acronimo di God Bless You, richiamava la fede cattolica e contribuiva a creare un rapporto di fiducia con i clienti».
Il sistema del «buco tappa buco»
Il meccanismo del "buco tappa buco" era «evidente fin dall'inizio. Si cercava di gettare fumo negli occhi dei clienti, per evitare che chiedessero la restituzione dei loro soldi». L'imputata si appoggiava «a una struttura che dava una parvenza di grande solidità finanziaria agli investimenti proposti. Sono state create quattro società, con attività differenti, tra cui una legata al mondo dell'equitazione. Tutte hanno accumulato debiti. I soldi raccolti venivano utilizzati per pagare altri debiti, sostenere i costi societari e pagare il proprio stipendio».
Ecco com’era costruito l’inganno
Per Galliano, «l'inganno consisteva, da un lato, nel prospettare ai clienti investimenti che, fin dall'inizio, non c'era alcuna reale intenzione di effettuare. Si diceva loro che i soldi sarebbero stati investiti in strumenti finanziari, ma questo non avveniva. Dall'altro lato, l'imputata forniva una falsa rappresentazione della realtà, facendo credere che si trattasse di investimenti seri e duraturi». L'attività è proseguita anche dopo la chiusura dei conti da parte di BancaStato nel 2024. «L'imputata ha aperto un conto all'estero e ha continuato a operare, con l'intenzione di portare avanti la propria attività in Lussemburgo».
«I sistemi di controllo della piazza finanziaria hanno fallito»
Il procuratore si è detto colpito dalla «grande energia criminale e dalla sofisticatezza dell'operato dell'imputata». Ha inoltre definito «disarmante» il fallimento di tutti i sistemi di controllo che governano la piazza finanziaria. «Per anni l'imputata ha potuto raccogliere i soldi dei clienti e proporre investimenti senza che nessuno la fermasse. Non abbiamo ricevuto una sola denuncia: l'inchiesta è stata aperta per tutt'altro». Il processo riprenderà domani con le richieste dei rappresentanti degli accusatori privati e l'arringa della difesa, rappresentata dall'avvocato Emanuele Stauffer.
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