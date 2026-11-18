Una cura dell’immagine «maniacale»

Secondo l’accusa, la donna «ha agito per un fine di lucro diretto, cercando un guadagno facile attraverso espedienti. La cura dell'immagine era maniacale: riviste, video, presentazioni e brochure. Ha gravemente tradito la fiducia dei clienti, convinti della serietà del suo agire», arrivando, nel caso di alcune vittime, a «polverizzare anche i risparmi di una vita».

La società in via Nassa, gli investimenti fittizi, il lussuoso appartamento a Paradiso

Il 4 febbraio il Ministero pubblico aveva comunicato l'arresto della donna. L'inchiesta, avviata nel 2025 nei confronti di una società luganese, si era poi estesa alla 52enne italiana. Secondo il corposo atto d’accusa, attraverso il gruppo societario con sede in via Nassa l’imputata proponeva alla clientela investimenti finanziari fittizi. Non avendo sin dall’inizio alcuna intenzione di rispettare gli impegni assunti, avrebbe utilizzato il denaro raccolto per rimborsare altri clienti, secondo la modalità del "buco tappa buco", versarsi stipendi fino a 40’000 franchi al mese, coprire le spese societarie e, non da ultimo, acquistare un lussuoso appartamento a Paradiso del valore di circa tre milioni e mezzo.