Quasi 1'400 firme contro la chiusura

La reazione delle autorità comunali era stata immediata. Nell'ottobre 2024 il Municipio aveva manifestato la propria opposizione al Consiglio di Stato, sottolineando l'importanza della filiale per la popolazione, in particolare per gli anziani e le persone con difficoltà negli spostamenti, oltre che per le attività economiche locali.

Una posizione condivisa anche dal Consiglio comunale, che il 16 dicembre 2024 aveva approvato all'unanimità una risoluzione per chiedere una moratoria sulle chiusure degli uffici e delle agenzie postali in Riviera e in Ticino. La mobilitazione aveva raccolto quasi 1'400 firme in appena quattro settimane.