Giù la serranda nonostante le proteste
L'Esecutivo di Riviera critica la chiusura dell’ufficio postale di Lodrino e denuncia la mancanza di dialogo con la Posta. Quasi 1'400 firme non sono bastate a fermare la soppressione del servizio.
RIVIERA - L'ufficio postale di Lodrino chiuderà definitivamente il 20 novembre. Una decisione che il Municipio di Riviera contesta con fermezza, dopo oltre due anni di tentativi per salvaguardare il servizio. L'Esecutivo comunale esprime «rammarico e contrarietà» non soltanto per la soppressione della filiale, ma anche per le modalità con cui la Posta ha gestito la procedura, lamentando la mancanza di un confronto istituzionale nella sua fase conclusiva.
In un comunicato diffuso oggi, martedì 17 novembre, il Municipio ripercorre le tappe di una vicenda iniziata nel 2024, quando la Posta aveva annunciato l'intenzione di sostituire l'ufficio tradizionale con un'agenzia in partenariato oppure con un servizio a domicilio.
Quasi 1'400 firme contro la chiusura
La reazione delle autorità comunali era stata immediata. Nell'ottobre 2024 il Municipio aveva manifestato la propria opposizione al Consiglio di Stato, sottolineando l'importanza della filiale per la popolazione, in particolare per gli anziani e le persone con difficoltà negli spostamenti, oltre che per le attività economiche locali.
Una posizione condivisa anche dal Consiglio comunale, che il 16 dicembre 2024 aveva approvato all'unanimità una risoluzione per chiedere una moratoria sulle chiusure degli uffici e delle agenzie postali in Riviera e in Ticino. La mobilitazione aveva raccolto quasi 1'400 firme in appena quattro settimane.
Nel marzo 2025 il Municipio si era inoltre rivolto ai consiglieri agli Stati ticinesi Marco Chiesa e Fabio Regazzi, chiedendo il loro sostegno alla mozione federale 24.3816, finalizzata a chiarire il mandato di servizio universale della Posta prima di procedere con ulteriori riorganizzazioni.
Il parere negativo di PostCom
Nel maggio 2025 la Posta aveva presentato una proposta concreta: trasformare la filiale di Lodrino in un'agenzia in partenariato presso J&J World. Il Municipio aveva ribadito il proprio disaccordo, precisando che la contestazione non riguardava l'attività commerciale individuata come partner, ma la strategia della Posta e la perdita dell'ufficio tradizionale.
Il Comune, del resto, aveva già collaborato con la Posta mettendo a disposizione tre agenzie in partenariato nei quartieri di Cresciano, Iragna e Osogna.
Dopo la decisione definitiva della Posta, comunicata il 19 settembre 2025, l'Esecutivo aveva deciso di percorrere anche la strada formale, incaricando un legale di presentare un'istanza di verifica alla Commissione federale delle poste (PostCom).
Il 12 marzo 2026 era arrivata una raccomandazione favorevole alle obiezioni sollevate dal Comune. PostCom aveva infatti concluso che «il locale del partner scelto è inadatto per l'esercizio di un'agenzia postale», raccomandando alla Posta di rinunciare alla trasformazione della filiale presso J&J World.
«Non siamo più stati coinvolti»
La vicenda, tuttavia, non si è conclusa con quella raccomandazione. La Posta ha successivamente sottoposto a PostCom una nuova proposta, mantenendo la stessa sede.
È proprio su quanto accaduto dopo che si concentra una delle principali critiche del Municipio. Secondo quanto riferito nel comunicato, da quel momento il Comune non è più stato coinvolto nella procedura e non ha ricevuto informazioni sui successivi sviluppi.
Le autorità comunali sostengono di aver appreso della nuova configurazione del servizio soltanto attraverso una comunicazione inviata dalla Posta alla popolazione e alle aziende alla fine di ottobre 2026.
Una modalità giudicata «particolarmente deplorevole» dall'Esecutivo, secondo cui una decisione di tale importanza per il territorio avrebbe richiesto un confronto diretto con le autorità locali, soprattutto alla luce delle ripetute prese di posizione e degli sforzi compiuti per mantenere aperta la filiale.
«A rischio il servizio pubblico di prossimità»
La contrarietà del Municipio va però oltre il caso di Lodrino. Nel mirino c'è la strategia complessiva della Posta, che prevede la progressiva riduzione delle filiali tradizionali e la loro sostituzione con agenzie in partenariato.
Una trasformazione che, secondo l'Esecutivo di Riviera, rischia di «impoverire il servizio pubblico» e di ridurre la presenza di servizi di prossimità nei Comuni e nei quartieri.
Il Municipio ribadisce che un ufficio postale tradizionale rappresenta un punto di riferimento importante per i cittadini e per le attività economiche del territorio. Per questo ritiene che ogni riorganizzazione debba essere accompagnata da un confronto effettivo e rispettoso con le autorità comunali interessate.
La chiusura del 20 novembre resta dunque una decisione che il Municipio dichiara di non condividere, sia nel merito sia per le modalità con cui è stata portata avanti dalla Posta.