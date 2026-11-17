LUGANO - Quale posizione intende assumere Lugano sul progetto di potenziamento autostradale tra Lugano e Mendrisio (PoLuMe)? E soprattutto, come pensa di proteggere i propri quartieri dal traffico che rischia di riversarsi sulle strade cittadine durante i lavori? Sono le domande al centro di un'interrogazione presentata al Municipio da Mattias Schmidt, Marisa Mengotti e Danilo Baratti, dei Verdi e indipendenti.