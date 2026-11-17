PoLuMe, Lugano che posizione intende assumere?
Un'interrogazione del gruppo Verdi e indipendenti sollecita l'esecutivo cittadino e chiede se intende allinearsi con i comuni del Mendrisiotto a favore dell'interramento
LUGANO - Quale posizione intende assumere Lugano sul progetto di potenziamento autostradale tra Lugano e Mendrisio (PoLuMe)? E soprattutto, come pensa di proteggere i propri quartieri dal traffico che rischia di riversarsi sulle strade cittadine durante i lavori? Sono le domande al centro di un'interrogazione presentata al Municipio da Mattias Schmidt, Marisa Mengotti e Danilo Baratti, dei Verdi e indipendenti.
Il nodo dell'interramento
I tre firmatari chiedono alla Città di schierarsi al fianco dei Comuni del Mendrisiotto, sostenendo la richiesta di interrare completamente l'autostrada A2 nel tratto tra Bissone e Mendrisio. Una soluzione che, secondo gli interroganti, permetterebbe di evitare un'infrastruttura a cielo aperto e di limitare l'impatto di un cantiere destinato a durare anni.
La questione è tornata d'attualità dopo l'incontro del 10 novembre a Melano, promosso dal direttore del Dipartimento del territorio Piero Marchesi, al quale hanno partecipato i rappresentanti dell'Ufficio federale delle strade (USTRA) e di dodici Comuni, tra cui Lugano. L'obiettivo del Cantone è raccogliere osservazioni e richieste entro fine novembre per affinare il progetto, senza compromettere un investimento federale di circa due miliardi di franchi.
Ma nel Mendrisiotto e nel Basso Ceresio, sottolineano i firmatari, resta forte l'opposizione all'attuale impostazione del PoLuMe, contestata per le conseguenze sul territorio e sulla qualità di vita.
Il rischio per i quartieri
Le preoccupazioni non riguardano soltanto il sud del Cantone. Secondo gli interroganti, ogni volta che l'A2 si blocca, una parte del traffico cerca percorsi alternativi attraverso Lugano, congestionando strade e quartieri. Un fenomeno già segnalato anche dalla municipale Karin Valenzano Rossi.
Il timore è che i lavori del PoLuMe possano aggravare ulteriormente la situazione. I tre firmatari chiedono quindi se il Municipio disponga di valutazioni sui volumi di traffico che il cantiere potrebbe riversare sulla rete stradale cittadina.
Tra le possibili contromisure indicate figurano il dosaggio del traffico agli svincoli autostradali, limitazioni al transito dei non residenti nelle ore di punta, l'estensione delle zone 30 e corsie preferenziali protette per i bus. Interventi che, secondo gli interroganti, dovrebbero essere concordati anche con Cantone e USTRA.
Le domande al Municipio
L'interrogazione chiede infine quale posizione abbia espresso la delegazione luganese durante l'incontro di Melano e se la Città intenda presentare osservazioni formali entro la scadenza di novembre.
La richiesta politicamente più impegnativa riguarda però il sostegno al Mendrisiotto: il Municipio è disposto a farsi portavoce presso il Consiglio di Stato e a Berna della richiesta di interramento tra Bissone e Mendrisio, arrivando a subordinare il proprio appoggio al PoLuMe all'adozione di questa soluzione?