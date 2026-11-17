I sindacati citano poi gli ultimi dati: tra dicembre 2020 e ottobre 2026 il costo della vita è cresciuto di circa l'8,7%, mentre gli adeguamenti cantonali si sono fermati al 3%, con un divario del 5,7%. A ottobre il rincaro annuo ha inoltre toccato l'1,5%, un dato che secondo VPOD, OCST e SIT mostra l'insufficienza dell'adeguamento dello 0,25% previsto dal Preventivo 2027: un'indicizzazione che non compensa il carovita attuale e non colma le perdite accumulate.

Quel divario, sostengono, non pesa soltanto sui salari reali del personale, ma si ripercuote anche sui consumi, sull'attrattività del territorio, sull'economia, sulla crescita della spesa sociale e sulle entrate fiscali. Di qui la richiesta di recuperare il carovita pregresso e di compensare il rincaro dal 1° gennaio 2027, garantendo le coperture anche agli enti sussidiati e sociosanitari che si rifanno alla scala stipendi del Cantone.