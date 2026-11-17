I sindacati al Governo: «È ora di compensare il carovita»
La richiesta di VPOD, OCST e SIT per il personale cantonale, parapubblico e sociosanitario
BELLINZONA - La perdita di potere d'acquisto è ormai tale da rendere urgente recuperare il rincaro non compensato negli ultimi anni. A chiederlo sono i sindacati VPOD, OCST e SIT, che hanno scritto al Consiglio di Stato per chiedere che il recupero del carovita sia garantito al personale cantonale, parapubblico e sociosanitario.
A sostegno della richiesta, i sindacati annunciano che la petizione da loro promossa ha quasi raggiunto le 10mila firme e sarà consegnata nelle prossime settimane al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio. Le sottoscrizioni sono state raccolte soprattutto nei luoghi di lavoro: un segnale, a loro avviso, di quanto sia sentita la difesa dei salari reali.
I sindacati citano poi gli ultimi dati: tra dicembre 2020 e ottobre 2026 il costo della vita è cresciuto di circa l'8,7%, mentre gli adeguamenti cantonali si sono fermati al 3%, con un divario del 5,7%. A ottobre il rincaro annuo ha inoltre toccato l'1,5%, un dato che secondo VPOD, OCST e SIT mostra l'insufficienza dell'adeguamento dello 0,25% previsto dal Preventivo 2027: un'indicizzazione che non compensa il carovita attuale e non colma le perdite accumulate.
Quel divario, sostengono, non pesa soltanto sui salari reali del personale, ma si ripercuote anche sui consumi, sull'attrattività del territorio, sull'economia, sulla crescita della spesa sociale e sulle entrate fiscali. Di qui la richiesta di recuperare il carovita pregresso e di compensare il rincaro dal 1° gennaio 2027, garantendo le coperture anche agli enti sussidiati e sociosanitari che si rifanno alla scala stipendi del Cantone.
Al Consiglio di Stato i tre sindacati chiedono quindi di alzare sin d'ora l'adeguamento preventivato, fino alla compensazione integrale del rincaro, e di convocare un incontro già all'inizio di dicembre. Il confronto dovrà svolgersi dopo la pubblicazione dell'indice di novembre e prima della discussione parlamentare sul Preventivo 2027: da quel tavolo VPOD, OCST e SIT attendono «risposte concrete» a salvaguardia del potere d'acquisto del personale coinvolto.
Il tema sarà al centro anche del presidio sindacale del 24 novembre alle 18, davanti al Palazzo del Governo a Bellinzona, indicato come un ulteriore richiamo alla necessità di cambiare rotta rispetto alle attuali politiche di risparmio. L'invito a partecipare è rivolto al personale interessato e alla cittadinanza.