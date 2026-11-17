CADEMPINO
Il mercatino di Natale cerca ancora protagonisti
Per il tradizionale mercatino di Natale di Cadempino sono ancora disponibili alcuni posti per le bancarelle.
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Fonte red
Il mercatino di Natale cerca ancora protagonisti
Per il tradizionale mercatino di Natale di Cadempino sono ancora disponibili alcuni posti per le bancarelle.
CADEMPINO - Sabato 5 dicembre torna il tradizionale mercatino di Natale di Cadempino, che animerà la piazza della Casa comunale. Per chi desidera partecipare con una bancarella, sono ancora disponibili alcuni posti.
Il mercatino aprirà alle 15; alle 16.45 è prevista l'accensione dell'albero di Natale, accompagnata dai canti di un coro di bambini della Scuola elementare.
Alle 17 sarà invece il momento più atteso dai piccoli, con l'arrivo di San Nicolao.
Non mancherà la possibilità di rifocillarsi: la buvette resterà aperta fino alle 20, proponendo zuppa di cipolle e raclette.
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