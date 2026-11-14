Parcheggi, artigiani e commercianti protestano: «Le città sono diventate impossibili»

Si scappa da Zurigo

L'artigiano svittese Michael Späni ha raccontato che impiega da 15 a 20 minuti, se non di più, per trovare un posto a Zurigo. Ma non è solo questione di tempo sprecato: Rainer Schröter, specialista in costruzioni a secco, afferma di aver speso 1000 franchi di parcheggio per un cantiere sulla Bahnhofstrasse. Alcuni professionisti affermano di aver rinunciato ad accettare incarichi in città. Lo specialista di pompe di calore Christian Losenegger dice di preferire il lavoro in campagna piuttosto che consumare ore nella caccia a uno stallo.

I problemi per la clientela

Le difficoltà ricadono, di conseguenza, anche sui clienti. Claudio Bocchia, alla testa degli istituti Masculin Center e attivo in più città della Svizzera romanda, porta l'esempio di un danno d'acqua in uno dei suoi locali a Losanna. «Ho chiamato un idraulico», testimonia. «Si è trovato nell'impossibilità di parcheggiare, perché non c'era nessuna piazzola di carico e scarico e nessun luogo dove lasciare il suo furgone, che non entra nei parcheggi. Ha dovuto tornare indietro». Per i veicoli commerciali il problema è quindi duplice: pochi posti e, sovente, di dimensioni insufficienti.