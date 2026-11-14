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Parcheggi, artigiani e commercianti protestano: «Le città sono diventate impossibili»

La denuncia: stalli non adeguati ai veicoli e tariffe troppo salate. Le amministrazioni locali, però, non ci stanno.
Parcheggi, artigiani e commercianti protestano: «Le città sono diventate impossibili»
IMAGO / Klaus W. Schmidt
Immagine di repertorio
Fonte Blick
elaborata da Redazione
Parcheggi, artigiani e commercianti protestano: «Le città sono diventate impossibili»
La denuncia: stalli non adeguati ai veicoli e tariffe troppo salate. Le amministrazioni locali, però, non ci stanno.

ZURIGO - Le politiche di parcheggio delle principali città svizzere le hanno rese impossibili per chi usa un furgone per lavoro o per la clientela di passaggio? È la denuncia che trova spazio giovedì mattina sulle pagine dell'edizione francese del Blick.

I primi a lamentarsi sono gli artigiani che gravitano intorno alle principali città svizzere, da Basilea a Zurigo passando per Losanna e San Gallo. Ma a loro si aggiungono corrieri, fornitori e prestatori di servizi, che non riescono più a trovare un posto auto nelle vicinanze dei clienti.

Si scappa da Zurigo
L'artigiano svittese Michael Späni ha raccontato che impiega da 15 a 20 minuti, se non di più, per trovare un posto a Zurigo. Ma non è solo questione di tempo sprecato: Rainer Schröter, specialista in costruzioni a secco, afferma di aver speso 1000 franchi di parcheggio per un cantiere sulla Bahnhofstrasse. Alcuni professionisti affermano di aver rinunciato ad accettare incarichi in città. Lo specialista di pompe di calore Christian Losenegger dice di preferire il lavoro in campagna piuttosto che consumare ore nella caccia a uno stallo.

I problemi per la clientela
Le difficoltà ricadono, di conseguenza, anche sui clienti. Claudio Bocchia, alla testa degli istituti Masculin Center e attivo in più città della Svizzera romanda, porta l'esempio di un danno d'acqua in uno dei suoi locali a Losanna. «Ho chiamato un idraulico», testimonia. «Si è trovato nell'impossibilità di parcheggiare, perché non c'era nessuna piazzola di carico e scarico e nessun luogo dove lasciare il suo furgone, che non entra nei parcheggi. Ha dovuto tornare indietro». Per i veicoli commerciali il problema è quindi duplice: pochi posti e, sovente, di dimensioni insufficienti.

Si va dove c'è posto
La penuria di parcheggi sarebbe, inoltre, un freno al recarsi in città per acquisti e servizi. Bocchia cita un salone di parrucchiere delle Galeries de Saint-François, sulla rue de Bourg a Losanna, che secondo lui ha perso il 40% della cifra d'affari: «I clienti non riuscivano più ad accedervi dopo la soppressione dei posteggi nella parte alta della strada», afferma l'imprenditore vodese. Lui stesso osserva che una parte della clientela losannese preferisce ormai il suo istituto di Morges, «perché lì almeno sperano di riuscire a parcheggiare».

Alla Città di Losanna, che «sopprime continuamente posteggi in superficie», rimprovera inoltre di «fare come se gli autosili sotterranei che ha riacquistato fossero nuovi posti, mentre esistevano già prima del riacquisto».

«Problema lampante»
Anche a Friburgo, dove il municipio ha deciso di eliminare tutti i posteggi esterni in centro, l'imprenditore parla di un «problema lampante». «Da un giorno all'altro ho constatato un calo del 25% della cifra d'affari del mio negozio di Friburgo. E i clienti mi dicono che sono scoraggiati dal problema dei parcheggi e dai 30 km/h». I numeri della piattaforma Ofri mostrano che Zurigo è alle prese con lo stesso problema: l'80% delle 38 aziende artigianali attive in città che hanno partecipato a un'inchiesta, denuncia difficoltà importanti nel trovare parcheggio.

San Gallo nega
Il Blick è andato quindi a interpellare le amministrazioni comunali. La Città di Zurigo assicura di voler preservare l'accesso di artigiani e imprese ai centri urbani e di cercare soluzioni capaci di conciliare le esigenze economiche con la riorganizzazione dello spazio pubblico. A San Gallo, invece, le autorità negano che esista una penuria generalizzata: uno studio comunale ha rilevato che gli stalli riservati agli artigiani risultavano occupati al massimo al 42%.

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