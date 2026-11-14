Vittime di violenza: 80 chiamate al giorno al 142
La nuova linea nazionale testimonia una domanda costante di aiuto, con picchi di chiamate nelle ore diurne.
BERNA - Il nuovo numero nazionale di assistenza alle vittime 142 è stato chiamato più di 11'000 volte tra il giorno del suo lancio, il primo maggio, e la fine di settembre. Si tratta in media di circa 80 richieste di consulenza al giorno, secondo la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali degli affari sociali (CDAS).
La maggior parte delle telefonate è stata effettuata durante il giorno, ha precisato Remo Dörig, della CDAS, contattato dall'agenzia Keystone-ATS. Il 142 è accessibile e gratuito 24 ore su 24, ma di notte è stato finora poco utilizzato.
La ripartizione regionale corrisponde all'incirca alla popolazione di ciascun cantone. Questi primi dati non consentono tuttavia di dedurre quante persone esattamente abbiano chiesto aiuto, ha precisato Dörig.
Durante l'orario d'ufficio i collaboratori del 142 inoltrano le chiamate ai servizi cantonali competenti. Al di fuori, le telefonate vengono gestite da organizzazioni partner. Ad eccezione del Ticino, i numeri cantonali di assistenza alle vittime già esistenti rimangono attivi in parallelo.
Con questa linea di assistenza gratuita e riservata, la Svizzera ha attuato una disposizione della Convenzione di Istanbul volta a combattere la violenza contro le donne.