Filetti di pollo... alla listeria

BERNA - Nei Mini filetti di petto di pollo da 150 g nelle varietà mini classico, mini paprika e mini curry, venduti in tutte le filiali di ALDI SUISSE SA, è stata rilevata la presenza di listerie. Non si può escludere un pericolo per la salute. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) raccomanda di non consumare i prodotti interessati. ALDI SUISSE SA ha immediatamente ritirato dalla vendita i prodotti in questione e ha avviato un richiamo.