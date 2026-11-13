Filetti di pollo... alla listeria
USAV invita alla massima prudenza e consiglia di consultare un medico in caso di sintomi dopo il consumo.
USAV invita alla massima prudenza e consiglia di consultare un medico in caso di sintomi dopo il consumo.
BERNA - Nei Mini filetti di petto di pollo da 150 g nelle varietà mini classico, mini paprika e mini curry, venduti in tutte le filiali di ALDI SUISSE SA, è stata rilevata la presenza di listerie. Non si può escludere un pericolo per la salute. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) raccomanda di non consumare i prodotti interessati. ALDI SUISSE SA ha immediatamente ritirato dalla vendita i prodotti in questione e ha avviato un richiamo.
Quale pericolo
Un’infezione dovuta al batterio Listeria monocytogenes ha solitamente un decorso lieve o addirittura asintomatico in persone con un sistema immunitario intatto. In neonati, bambini in tenera età, persone anziane, donne in gravidanza e individui immunodepressi possono svilupparsi una serie di sintomi gravi, talvolta letali. Durante la gravidanza la listeriosi può causare un aborto spontaneo oppure provocare una setticemia o una meningite nel neonato.
Ulteriori informazioni: Batteri (admin.ch)
Mini filetti di petto di pollo 150 g
Prodotto, marchio: Mini filetti di petto di pollo nelle varietà mini classico, mini paprika e mini curry
Imballaggio: 150 g
Termine minimo di conservazione: 14.11.2026 / 17.11.2026 / 20.11.2026 / 24.11.2026 / 30.11.2026
Punti vendita: tutte le filiali di ALDI SUISSE SA
Cosa fare
L’USAV raccomanda di non consumare i prodotti in questione. Alle persone che hanno consumato i prodotti interessati si raccomanda di consultare un medico in caso di dubbi.