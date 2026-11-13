Se la panne Microsoft tocca le istituzioni: «Siamo pronti a un black-out di 24, 48 o 72 ore?»

È questo anche il caso del Cantone Ticino, che usufruisce dei servizi del pacchetto Microsoft 365. Al momento non è ancora chiaro come la panne possa aver interessato l'operatività dei dipendenti cantonali. Stando a quanto appreso dalla redazione di tio.ch, sarebbero diverse le caselle di posta elettronica cantonali finite k.o. a causa del disservizio.

«Sbagliato dipendere da un solo fornitore»

A prendere di petto la questione è Ated - Associazione economica cantonale del settore ICT e Digital - che in una lettera aperta «chiede una riflessione sulla resilienza digitale delle amministrazioni pubbliche» e pone le domande provocatorie: «Cosa accade quando il principale fornitore tecnologico di un'organizzazione non è più disponibile?» e «Un'amministrazione pubblica che dipende integralmente da un unico ecosistema digitale è realmente preparata ad affrontare un'interruzione di 24, 48 o 72 ore?»