Se la panne Microsoft tocca le istituzioni: «Siamo pronti a un black-out di 24, 48 o 72 ore?»
La presa di posizione di AED che in una lettera aperta critica la resilienza digitale di cantone e comuni: «Sbagliato affidarsi a un solo fornitore».
La presa di posizione di AED che in una lettera aperta critica la resilienza digitale di cantone e comuni: «Sbagliato affidarsi a un solo fornitore».
LUGANO - Una giga-panne informatica, quella dei servizi Microsoft, che sta causando disservizi a diverse aziende anche grandi (fra queste c'è anche la Posta Svizzera) così come le amministrazioni cantonali, anche in Ticino.
Un evento eccezionale, senza dubbio, che però porta sotto la lente la dipendenza, di imprese e istituzioni, che sempre più spesso si affidano a grandi aziende - spesso internazionali - per le loro infrastrutture informatiche.
È questo anche il caso del Cantone Ticino, che usufruisce dei servizi del pacchetto Microsoft 365. Al momento non è ancora chiaro come la panne possa aver interessato l'operatività dei dipendenti cantonali. Stando a quanto appreso dalla redazione di tio.ch, sarebbero diverse le caselle di posta elettronica cantonali finite k.o. a causa del disservizio.
«Sbagliato dipendere da un solo fornitore»
A prendere di petto la questione è Ated - Associazione economica cantonale del settore ICT e Digital - che in una lettera aperta «chiede una riflessione sulla resilienza digitale delle amministrazioni pubbliche» e pone le domande provocatorie: «Cosa accade quando il principale fornitore tecnologico di un'organizzazione non è più disponibile?» e «Un'amministrazione pubblica che dipende integralmente da un unico ecosistema digitale è realmente preparata ad affrontare un'interruzione di 24, 48 o 72 ore?»
L'entità dei disservizi, continua l'Associazione, varia all'interno delle diverse applicazioni del pacchetto, ma le problematiche si estendono quando si pensa alla globalità dei prodotti: «L'episodio dimostra tuttavia quanto un problema infrastrutturale possa propagarsi a numerosi servizi apparentemente distinti, ma tecnologicamente interdipendenti».
Per Ated «la continuità operativa non può dipendere esclusivamente da un fornitore», soprattutto se si tratta di un'entità come il Cantone: «Nel settore privato, l'indisponibilità prolungata di strumenti di comunicazione, collaborazione e gestione documentale può tradursi in interruzioni operative, perdite economiche e difficoltà nei rapporti con clienti e fornitori. Nel settore pubblico, le implicazioni assumono una dimensione ulteriore: la capacità delle istituzioni di garantire servizi essenziali ai cittadini».
Una quota molto elevata dei Comuni «da verificare»
L'associazione esprime preoccupazione per il livello di dipendenza tecnologica di una parte delle amministrazioni: secondo informazioni che ATED ritiene necessario approfondire e verificare, «una quota molto elevata dei Comuni» non risulterebbe allineata alle indicazioni degli incaricati svizzeri per la protezione dei dati. La riflessione, sottolinea l'associazione, «riguarda l'intera amministrazione pubblica, dalle autorità cantonali agli enti che erogano servizi essenziali alla popolazione».
Ridurre la dipendenza non implica necessariamente l'abbandono delle tecnologie Microsoft: una possibile alternativa è l'adozione di soluzioni Microsoft installate e gestite in infrastrutture private, anche tramite fornitori ICT svizzeri, con modelli di private cloud che garantiscono maggiore controllo su dati, accessi e infrastrutture.
ATED chiede inoltre di sapere quanti enti pubblici dispongano di un piano di continuità operativa effettivamente testato, quali procedure alternative garantiscano le comunicazioni istituzionali, se siano state effettuate valutazioni documentate dei rischi di concentrazione e quali strategie siano state adottate per migrare verso soluzioni alternative.
«Preoccupa ciò che potrebbe accadere domani»
«Non è il singolo disservizio tecnologico a preoccuparmi maggiormente. Anche le infrastrutture più avanzate possono subire interruzioni. Mi preoccupa invece la possibilità che organizzazioni pubbliche e private abbiano progressivamente concentrato servizi essenziali presso un unico fornitore senza predisporre adeguate alternative», osserva Luca Mauriello, presidente di ATED.
«Quando parliamo di amministrazioni pubbliche, non parliamo soltanto di sistemi informatici. Parliamo della capacità delle istituzioni di garantire servizi ai cittadini, proteggere le loro informazioni e assicurare la continuità delle proprie attività». E aggiunge: «La domanda che rivolgo ai responsabili decisionali è semplice: se domani un grande fornitore cloud rimanesse indisponibile per 72 ore, la vostra organizzazione sarebbe realmente in grado di continuare a garantire i propri servizi essenziali?».