L'italiano e i suoi confini: tre giorni di studi

Al centro dell'incontro c'è la riflessione sui limiti della variazione geografica della lingua: fino a che punto un fenomeno è comunemente accettato dalle parlanti e dai parlanti come possibile, e quando invece non lo è, al di là della norma linguistica più strettamente intesa. Attorno a questo interrogativo, oltre alle relazioni su invito, si svilupperanno 23 interventi di linguiste e linguisti provenienti da università e istituti di ricerca di Svizzera, Italia, Germania, Polonia e Brasile. Le aree tematiche spaziano dall'italiano regionale e dalla sua codificazione alla sua presenza nella didattica e al rapporto con i dialetti, fino a diversi aspetti della migrazione, dell'italiano contemporaneo e delle varietà di lingua istituzionali e aziendali.