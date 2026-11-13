L'italiano e i suoi confini: tre giorni di studi
Dal 19 al 21 novembre Bellinzona diventa un luogo d'incontro per linguiste e linguisti, in occasione dei 35 anni dell'Osservatorio linguistico della Svizzera italiana
BELLINZONA - Dal 19 al 21 novembre Bellinzona ospita un incontro internazionale dedicato alla variazione geografica dell'italiano in Svizzera, in Italia e nel mondo. Lo organizza l'Osservatorio linguistico della Svizzera italiana (OLSI) della Divisione della cultura e degli studi universitari, con il patrocinio dell'Accademia della Crusca, in occasione dei 35 anni di attività dell'istituto. Ne dà notizia il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.
Nato da un'idea del linguista Sandro Bianconi e fondato nel 1991 dal Consiglio di Stato ticinese, l'OLSI si occupa da trentacinque anni della sociolinguistica dell'italiano in Svizzera. Il convegno, intitolato "L'italiano possibile: sguardo verso i limiti della variazione diatopica", si inserisce nella scia degli incontri promossi negli anni precedenti e si terrà all'Auditorium della Scuola cantonale di commercio.
Dopo i saluti istituzionali, i lavori si apriranno con gli interventi di Sandro Bianconi, fondatore e primo direttore dell'OLSI, e di Bruno Moretti, già direttore dell'istituto e attuale presidente del suo comitato scientifico: entrambi ripercorreranno i 35 anni di attività di ricerca.
Seguiranno tre relazioni affidate a studiosi di primo piano della linguistica italiana. Gaetano Berruto, professore emerito dell'Università di Torino e già membro del comitato scientifico dell'OLSI, interverrà online con una riflessione di carattere generale sul concetto di "possibile" e su come questa nozione è applicata o applicabile in linguistica. Massimo Cerruti, professore all'Università di Torino, illustrerà le principali tendenze in atto nella variazione geografica dell'italiano, soffermandosi sulla crescente circolazione di tratti regionali oltre i confini d'origine, che dà luogo a una varietà di «italiano composito». Paolo d'Achille, professore all'Università di Roma 3 e presidente dell'Accademia della Crusca, affronterà invece le dinamiche dell'italiano contemporaneo, tra variazione regionale e anglismi.
Al centro dell'incontro c'è la riflessione sui limiti della variazione geografica della lingua: fino a che punto un fenomeno è comunemente accettato dalle parlanti e dai parlanti come possibile, e quando invece non lo è, al di là della norma linguistica più strettamente intesa. Attorno a questo interrogativo, oltre alle relazioni su invito, si svilupperanno 23 interventi di linguiste e linguisti provenienti da università e istituti di ricerca di Svizzera, Italia, Germania, Polonia e Brasile. Le aree tematiche spaziano dall'italiano regionale e dalla sua codificazione alla sua presenza nella didattica e al rapporto con i dialetti, fino a diversi aspetti della migrazione, dell'italiano contemporaneo e delle varietà di lingua istituzionali e aziendali.
Si tratta di temi da sempre al centro delle ricerche dell'équipe dell'OLSI, i cui progetti si concentrano su diversi aspetti della realtà linguistica dell'italiano in Svizzera. I risultati confluiscono nella collana «Il Cannocchiale» - disponibile anche a libero accesso sul sito www.bibliotecadigitale.ti.ch -, in volumi collettanei, in riviste scientifiche o sul sito www.ti.ch/olsi. L'istituto è gestito da una commissione scientifica composta da esperte ed esperti del campo linguistico e della politica linguistica e culturale ed è finanziato con l'Aiuto federale per la lingua e cultura italiana.