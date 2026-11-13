Le aziende ticinesi alla prova del digitale
Presentato giovedì DgCheck di SIC Ticino
BELLINZONA - Sapere quali competenze digitali hanno davvero i propri collaboratori, e quali mancano. È l'obiettivo di DgCheck, il nuovo servizio presentato da SIC Ticino alla Scuola cantonale di commercio di Bellinzona, nato da un progetto pilota che ha coinvolto sei aziende e istituzioni ticinesi.
Il modello propone un coaching personalizzato che parte dalle esigenze dell'azienda: attraverso attività pratiche vengono rilevate le competenze digitali effettivamente possedute da collaboratori e collaboratrici. Ogni partecipante svolge un colloquio individuale con un coach e riceve un certificato, mentre l'azienda ottiene una lettura aggregata dei risultati. Le misure possono comprendere percorsi formativi, laboratori pratici e accompagnamenti mirati, ad esempio nell'utilizzo avanzato degli strumenti digitali, nella gestione delle informazioni o nell'impiego critico dell'intelligenza artificiale, coinvolgendo singoli reparti o l'intero organico, anche nelle PMI.
Il test pilota e i punti deboli emersi
La sperimentazione è stata finanziata dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) e ha coinvolto Chocolat Stella SA, Città di Bellinzona, Città di Mendrisio, Gruppo Regazzi, Banca Raiffeisen del Camoghè e Suva Bellinzona.
L'assessment ha evidenziato difficoltà soprattutto nelle attività che richiedono autonomia, capacità di analisi e flessibilità: organizzare ed elaborare informazioni, sviluppare contenuti e trovare soluzioni in situazioni nuove. Con la diffusione dell'intelligenza artificiale, osserva SIC Ticino, questi risultati richiamano l'importanza di un pensiero digitale che vada oltre il semplice utilizzo degli strumenti, per interpretare e valutare criticamente i risultati prodotti.
Innovazione e competenze
La presentazione si è svolta nell'ambito dell'evento "Aziende, a che punto siete con il digitale?", organizzato da SIC Ticino con la Camera di commercio (CC-Ti) e il sostegno di AIF, AITI e SSIC. Dopo gli interventi istituzionali del consigliere di Stato Christian Vitta, della direttrice di SIC Ticino Sabrina Guidotti e del direttore della CC-Ti Luca Albertoni, Moreno Baruffini (IRE-USI) ha sottolineato che la trasformazione digitale nasce dall'incontro tra innovazione e competenze, richiamando il valore della Skills Intelligence. Andrea Barni, della Fondazione AGIRE, si è concentrato sul ruolo della formazione continua nell'era dell'intelligenza artificiale.
In Ticino circa 55mila professionisti operano nel settore impiegatizio, ambito trasversale all'economia e particolarmente interessato dalla trasformazione digitale. «La nostra responsabilità è osservare come evolvono le professioni, anticipare i bisogni di competenze e accompagnare aziende e professionisti», ha sottolineato Guidotti. «Il futuro digitale del Ticino dipenderà dalla nostra capacità di mettere in rete conoscenze ed esperienze, sviluppando un'intelligenza collettiva del territorio e costruendo risposte condivise».