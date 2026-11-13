Le aziende ticinesi alla prova del digitale

Il test pilota e i punti deboli emersi

La sperimentazione è stata finanziata dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) e ha coinvolto Chocolat Stella SA, Città di Bellinzona, Città di Mendrisio, Gruppo Regazzi, Banca Raiffeisen del Camoghè e Suva Bellinzona.

L'assessment ha evidenziato difficoltà soprattutto nelle attività che richiedono autonomia, capacità di analisi e flessibilità: organizzare ed elaborare informazioni, sviluppare contenuti e trovare soluzioni in situazioni nuove. Con la diffusione dell'intelligenza artificiale, osserva SIC Ticino, questi risultati richiamano l'importanza di un pensiero digitale che vada oltre il semplice utilizzo degli strumenti, per interpretare e valutare criticamente i risultati prodotti.