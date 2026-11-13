Conti 2025 del Casinò, scarico concesso
Il braccio di ferro è concluso - e la vendita non è più considerata una priorità
LUGANO - Scarico concesso ai conti 2025 del Casinò di Lugano. La decisione è arrivata ieri dal Municipio sulla base del rapporto della società di revisione e consulenza Kpmg, che ha giudicato corretto e ineccepibile l'operato del Consiglio di amministrazione della casa da gioco. A riferirlo è laRegione nell'edizione odierna. Si chiude così dopo mesi il braccio di ferro con l'azionista di maggioranza, la Città, che detiene circa il 66% delle azioni, (Casinò Austria ne detiene quasi il 29%).
Nella stessa seduta il Municipio ha manifestato l'intenzione di mantenere lo stabile di via Stauffacher e, in prospettiva, di acquisirlo dalla Casinò Lugano Sa per trasferirlo in mano pubblica, opzione indicata anche dal rapporto Kpmg: la decisione formale non è ancora stata presa, ma l'orientamento sembra quello. La vendita delle azioni, invece, non rientra tra le priorità dell'elenco delle cosiddette rivalorizzazioni e la cessione del casinò, inserita nella lista dei beni da alienare, sarà ridiscussa.
Le presunte manchevolezze attribuite alla dirigenza non hanno trovato conferma. Gli onorari dei direttori - il Ceo Paolo Sanvido e altre tre persone, per complessivi sei ruoli, pari a 1,435 milioni di franchi all'anno - risultano allineati a quelli delle altre case da gioco svizzere. Adeguate anche le indennità del Cda, calate con il peggiorare dei risultati: 202'882 franchi nel 2025, 252'741 nel 2024 e 530'752 nel 2020.
Il rapporto Kpmg esclude responsabilità degli attuali vertici nella vertenza con il Kursaal di Locarno, aperta dopo l'attribuzione alla casa da gioco luganese, oltre vent'anni fa, della concessione federale di tipo A, e nel mancato accantonamento per coprire un'eventuale sconfitta in una causa che Lugano pensava di vincere. Per oggi sono attese le risposte del Municipio agli atti parlamentari pendenti: un'interrogazione del Plr del 2019 e una più recente dell'Udc, primo firmatario Paolo Andreetti.