Conti 2025 del Casinò, scarico concesso

Le presunte manchevolezze attribuite alla dirigenza non hanno trovato conferma. Gli onorari dei direttori - il Ceo Paolo Sanvido e altre tre persone, per complessivi sei ruoli, pari a 1,435 milioni di franchi all'anno - risultano allineati a quelli delle altre case da gioco svizzere. Adeguate anche le indennità del Cda, calate con il peggiorare dei risultati: 202'882 franchi nel 2025, 252'741 nel 2024 e 530'752 nel 2020.

Il rapporto Kpmg esclude responsabilità degli attuali vertici nella vertenza con il Kursaal di Locarno, aperta dopo l'attribuzione alla casa da gioco luganese, oltre vent'anni fa, della concessione federale di tipo A, e nel mancato accantonamento per coprire un'eventuale sconfitta in una causa che Lugano pensava di vincere. Per oggi sono attese le risposte del Municipio agli atti parlamentari pendenti: un'interrogazione del Plr del 2019 e una più recente dell'Udc, primo firmatario Paolo Andreetti.