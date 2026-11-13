«Abbandonare ora l'impegno sarebbe un errore clamoroso»

Un forte legame con la Svizzera

Quelli che separano Nepal e Svizzera sono 6700 chilometri che non sembrano essere tali. «Ho potuto percepire il grande legame che hanno con noi. È una storia che nasce da lontano», racconta Fonio ripercorrendo le tappe della visita. Una storia «fatta di collaborazioni». E se si vuole, anche letteralmente, di ponti. «Grazie alla cooperazione internazionale con la Svizzera ne sono stati costruiti più di diecimila» e sono «fondamentali per consentire alle famiglie di poter mandare i ragazzi a scuola e per andare a lavorare. Uno di questi ponti è stato distrutto dall'alluvione e nel giro di pochissimi giorni ne hanno costruito un altro. Questo anche grazie a ciò che hanno imparato con l'aiuto del nostro Paese».