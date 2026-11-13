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«Abbandonare ora l'impegno sarebbe un errore clamoroso»

Berna intende concludere la cooperazione bilaterale allo sviluppo con il Nepal entro la fine del 2029. Ne parliamo con il consigliere nazionale Giorgio Fonio che, pochi giorni fa, si trovava in visita nel paese himalayano
«Abbandonare ora l'impegno sarebbe un errore clamoroso»
Giorgio Fonio
di Simone ReGiornalista
«Abbandonare ora l'impegno sarebbe un errore clamoroso»
Berna intende concludere la cooperazione bilaterale allo sviluppo con il Nepal entro la fine del 2029. Ne parliamo con il consigliere nazionale Giorgio Fonio che, pochi giorni fa, si trovava in visita nel paese himalayano

L'odore dell'umidità. «Fortissimo, lo sento ancora». E poi «la straordinaria resilienza di questo popolo che non smette mai di crederci». Il Nepal sta ancora vivendo le conseguenze della spaventosa alluvione che, lo scorso agosto, ha travolto in un lampo il nord del Paese. Quelle zone ─ e «la devastazione» che la furia della natura si è lasciata alle spalle ─ il consigliere nazionale Giorgio Fonio le ha visitate solo pochi giorni fa.

Una visita ufficiale, quella della delegazione parlamentare elvetica, svolta anche nel segno dei 70 anni di strette relazioni e cooperazione tra il nostro Paese e quello himalayano. Un legame forte. «Arrivi in una realtà in cui ci sono stati almeno 1'500 morti e 5'000 dispersi. E saranno probabilmente anche di più, perché i dati che abbiamo non sono certi. E nonostante questo, vieni accolto con un abbraccio e un sorriso. È un popolo che si rimbocca le maniche. Che non chiede alcuna carità. Solo di essere sostenuto nel percorso per essere un popolo indipendente», ricorda il consigliere nazionale ticinese.

Il viaggio, vale la pena ricordarlo, è avvenuto in un momento particolare. E non solo per la ricorrenza dei sette decenni di cooperazione e per la vicinanza con la catastrofe della scorsa estate. Con l'uscita dello stato himalayano dalla lista dei Paesi meno avanzati, obiettivo fissato per il 2029, la Confederazione ha deciso di concludere gradualmente entro la fine di quell'anno la cooperazione bilaterale allo sviluppo. Su questo punto ci soffermeremo a breve.

Prima, però, torniamo per un istante agli ultimi giorni dello scorso agosto. Ricordiamo tutti le immagini del disastro. Le immense colate di fango e la violenza delle piene che hanno trascinato corpi anche a centinaia di chilometri di distanza. «In una delle zone che abbiamo potuto visitare mi è rimasto impresso ciò che rimane delle abitazioni, del tutto inagibili. Perché questo è il vero tema: potranno ancora costruire lì oppure no? Eppure queste persone erano lì a lavorare perché lì vogliono poterci tornare».

CANTONE / NEPAL
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Un forte legame con la Svizzera
Quelli che separano Nepal e Svizzera sono 6700 chilometri che non sembrano essere tali. «Ho potuto percepire il grande legame che hanno con noi. È una storia che nasce da lontano», racconta Fonio ripercorrendo le tappe della visita. Una storia «fatta di collaborazioni». E se si vuole, anche letteralmente, di ponti. «Grazie alla cooperazione internazionale con la Svizzera ne sono stati costruiti più di diecimila» e sono «fondamentali per consentire alle famiglie di poter mandare i ragazzi a scuola e per andare a lavorare. Uno di questi ponti è stato distrutto dall'alluvione e nel giro di pochissimi giorni ne hanno costruito un altro. Questo anche grazie a ciò che hanno imparato con l'aiuto del nostro Paese».

Il punto è: non si sta parlando di soli aiuti finanziari. «La collaborazione e la cooperazione internazionale si articolano anche nel supporto di un processo di crescita e di autonomia del Paese». A partire dai più giovani. «Abbiamo parlato tanto in questo viaggio di formazione duale, perché l'obiettivo è fare in modo che i giovani si formino e possano restare a lavorare in Nepal». Un passo eloquente è stato compiuto nel 2015 «hanno modificato la loro costituzione, stanno diventando come la Svizzera. Uno stato federalista. Parliamo quindi di un miglioramento della democrazia».

E «c'è anche tanto Ticino»
E in questa ampia cooperazione c'è anche chi gioca un ruolo importante partendo dal nostro cantone. «C'è tanto Ticino. Ci sono molte realtà ticinesi che in Nepal aiutano e sono attive». Fonio ne ricorda in particolare due: "Kam For Sud"di Muralto ─ letteralmente un ponte tra Svizzera e Nepal, attiva dal 1998 ─ e l'associazione "El Volcan" di Vacallo ─ attiva dal 2006 nel Paese himalayano dove, dal 2009, sostiene anche il progetto Karunalaya ("La casa della gioia") che accoglie bambini e ragazzi con disabilità.

L'orizzonte 2029: «Abbandonare così sarebbe un errore clamoroso»
Come detto, il percorso di questi ultimi 70 anni potrebbe concludersi entro la fine del 2029. Su uno dei piatti della bilancia c'è un solido partenariato su cui costruire lo sviluppo futuro. Sull'altro, il disimpegno di Berna. Due posizioni che si possono conciliare? Non secondo il consigliere nazionale ticinese.

«Non è conciliabile. L'accompagnamento del Nepal verso un nuovo sistema democratico, un maggiore impegno nella formazione professionale, un sostegno per lo sviluppo dell'energia idroelettrica. Sono tutte questioni che necessitano ancora di anni. Abbandonare ora l'impegno da parte della Svizzera sarebbe «un errore clamoroso» e «non renderebbe rispetto alle relazioni che abbiamo costruito in questi anni e, soprattutto al senso di riconoscenza che il popolo nepalese ha per noi».

Il popolo nepalese «si ispira molto alla Svizzera. Sarà perché Nepal e Svizzera si assomigliano. Pensiamo anche solo alle montagne. Sono territori a tratti molto simili. E il loro sogno è proprio quello di trasformare il Paese in una Svizzera in Asia. Far sì che le persone possano acquisire competenze e lavorare in Nepal. Parlavo della formazione duale, un nostro modello eccezionale. Collaborano con delle ONG che, per fare un esempio concreto, fanno in modo che nella produzione di tappeti vi sia la garanzia che il lavoro rispettoso di condizioni sociali adeguate, e senza lo sfruttamento di bambini. Questo consente alle persone di restare a lavorare in Nepal e non debbano lasciare il loro Paese».

Di recente, anche la Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati ha lanciato un segnale chiaro al Consiglio federale, chiedendo che non venga adottata alcuna decisione sulla nuova strategia di cooperazione internazionale senza passare prima dal Parlamento.

E per quanto riguarda il caso del Nepal, secondo Fonio, il disimpegno non può avvenire in modo così brusco. «A un certo punto, in futuro, si potrà iniziare a disimpegnarsi ma non è una cosa che deve essere fatta improvvisamente. Va concertata con chi opera nei vari settori e attraverso un progetto di accompagnamento. Smettere in questo modo vorrebbe dire interrompere qualcosa che sta funzionando. E questo non riflette né la responsabilità né i valori svizzeri».

E in questo senso il prossimo dicembre vedrà la luce il nuovo gruppo di amicizia tra Svizzera e Nepal, di cui Fonio sarà co-presidente.

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