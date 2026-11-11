Corpo appoggiato a un albero, si cerca il pirata che l'ha investito
Gli investigatori stanno analizzando telecamere e carrozzerie locali per identificare il responsabile dell'incidente mortale.
Potrebbe essere stato travolto da un'auto, il cui conducente si sarebbe poi allontanato senza fermarsi a prestare soccorso. È questa la pista che sta prendendo sempre più consistenza nelle indagini sulla morte dell'uomo trovato senza vita lungo la Statale 33 del Sempione, nel tratto tra Casorate Sempione e Somma Lombardo, all'interno del territorio comunale di Casorate.
Gli accertamenti condotti finora dai carabinieri - riporta Varese News - sembrano dunque rafforzare il sospetto di un investimento mortale con fuga del responsabile. Un'ipotesi emersa già nelle prime ore dopo il ritrovamento, anche per la presenza di diversi frammenti di carrozzeria di colore chiaro nei pressi del cadavere.
L'allarme era scattato intorno alle 8.40, quando un automobilista di passaggio avrebbe notato il corpo, apparentemente appoggiato a un tiglio, e chiamato il 112. All'arrivo dei soccorsi, per l'uomo, risultato successivamente essere un cittadino straniero, non c'era ormai più nulla da fare.
Accanto alla vittima era stato rinvenuto anche un piccolo zaino nero. Ma sono soprattutto i pezzi di automobile recuperati sul posto ad aver orientato gli investigatori verso la possibilità che il pedone sia stato investito da un veicolo in transito verso sud. Chi si trovava al volante avrebbe quindi proseguito la marcia, lasciando la vittima sul ciglio della strada.
Le indagini, coordinate dai carabinieri della compagnia di Gallarate, proseguono per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e individuare l'eventuale automobilista responsabile.
Tra gli accertamenti rientrano la ricerca di possibili testimoni, l'esame delle immagini registrate dalle telecamere presenti nella zona e le verifiche sulle carrozzerie del territorio, alla ricerca di veicoli che possano presentare danni compatibili con i frammenti rinvenuti.