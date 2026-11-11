OpenAI, ricavi in crescita del 50% ma perdite operative per quasi 11 miliardi
Nel terzo trimestre il fatturato ha raggiunto i 10 miliardi di dollari. Anthropic resta avanti con ricavi per 17 miliardi e perdite più contenute
WASHINGTON - OpenAI accelera sul fronte dei ricavi, ma continua a registrare ingenti perdite operative. Tra il secondo e il terzo trimestre, la società di intelligenza artificiale ha visto il proprio fatturato crescere di circa il 50%, raggiungendo i 10 miliardi di dollari. Un risultato che conferma l'espansione dell'azienda, ma che mette anche in evidenza le difficoltà nel raggiungere i livelli di redditività della rivale Anthropic.
A riportarlo è il Wall Street Journal, secondo cui OpenAI ha comunicato ieri i risultati finanziari più recenti ai propri investitori. I dati arrivano mentre Anthropic, la società che sviluppa il chatbot Claude, si prepara a un'attesa offerta pubblica iniziale (IPO), prevista per la prossima settimana. Nel terzo trimestre, Anthropic ha registrato ricavi per 17 miliardi di dollari, accompagnati da una perdita operativa di 567 milioni.
La crescita di OpenAI rappresenta comunque un'accelerazione significativa rispetto al trimestre precedente. Tra il primo e il secondo trimestre, infatti, l'aumento dei ricavi si era fermato al 18%. Nonostante il miglioramento, il divario con Anthropic rimane importante, sia in termini di volume d'affari sia sul fronte dell'efficienza operativa.
Secondo i documenti esaminati dal quotidiano statunitense, il margine operativo rettificato di OpenAI è migliorato dal -150% al -109% tra il secondo e il terzo trimestre. In termini assoluti, tuttavia, le perdite operative rettificate sono aumentate, passando da 10,1 a 10,9 miliardi di dollari. La società continua quindi a sostenere costi operativi superiori ai ricavi, nonostante la rapida espansione del fatturato.
Il confronto con Anthropic richiede però una precisazione sul piano contabile. Le perdite operative rettificate di OpenAI non comprendono i compensi basati su azioni, la cosiddetta stock-based compensation, che nel terzo trimestre hanno raggiunto i 2,6 miliardi di dollari, secondo una fonte informata citata dal Wall Street Journal. La perdita operativa comunicata da Anthropic, al contrario, include questa voce di costo. Una differenza che va considerata nel valutare i risultati finanziari delle due società.