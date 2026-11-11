OpenAI, ricavi in crescita del 50% ma perdite operative per quasi 11 miliardi

La crescita di OpenAI rappresenta comunque un'accelerazione significativa rispetto al trimestre precedente. Tra il primo e il secondo trimestre, infatti, l'aumento dei ricavi si era fermato al 18%. Nonostante il miglioramento, il divario con Anthropic rimane importante, sia in termini di volume d'affari sia sul fronte dell'efficienza operativa.

Secondo i documenti esaminati dal quotidiano statunitense, il margine operativo rettificato di OpenAI è migliorato dal -150% al -109% tra il secondo e il terzo trimestre. In termini assoluti, tuttavia, le perdite operative rettificate sono aumentate, passando da 10,1 a 10,9 miliardi di dollari. La società continua quindi a sostenere costi operativi superiori ai ricavi, nonostante la rapida espansione del fatturato.