«Pronti a scambiare oltre mille prigionieri di guerra»

Il secondo giorno di colloqui, definito da Zelensky il «giorno principale», sarà dedicato soprattutto alla de-escalation nel settore energetico e nel Mar Nero, allo scambio di prigionieri e alla possibilità di un incontro trilaterale tra i presidenti di Ucraina, Russia e Stati Uniti.

La presenza degli europei è stata importante per Zelensky

Zelensky ha inoltre sottolineato l'importanza della presenza europea ai negoziati. Il presidente ucraino si riferiva ai colloqui che, prima dell'incontro trilaterale di martedì, hanno riunito i negoziatori ucraini e statunitensi, i consiglieri per la sicurezza nazionale di Germania, Gran Bretagna, Francia e Italia e i rappresentanti della Nato e dell'Unione Europea. «Vogliamo che ci sia una posizione unitaria dell'UE, degli USA e dell'Ucraina», ha dichiarato Zelensky. Il lavoro per raggiungere questo obiettivo proseguirà.