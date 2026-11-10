«Pronti a scambiare oltre mille prigionieri di guerra»
Sul tavolo anche la questione territoriale, la de-escalation e un possibile vertice tra Zelensky, Putin e Trump.
Sul tavolo anche la questione territoriale, la de-escalation e un possibile vertice tra Zelensky, Putin e Trump.
COPENAGHEN - Nel primo giorno di negoziati ad Abu Dhabi, i rappresentanti di Kiev e Mosca hanno discusso soprattutto di uno scambio di prigionieri. Lo ha riferito il presidente ucraino Wolodymyr Zelensky durante una conferenza stampa a Copenaghen. «Si vorrebbe scambiare 1.000 contro 1.000, possibilmente 1.500 contro 1.500, uno scambio di grandi dimensioni», ha dichiarato.
Secondo Zelensky, al termine dei colloqui la delegazione statunitense si recherà in Russia «con questa agenda». La parte russa ha inoltre sollevato la questione territoriale. «Questa è una questione a livello dei capi di Stato», ha sottolineato il presidente ucraino, precisando tuttavia che i suoi negoziatori sono autorizzati a discuterne.
Il secondo giorno di colloqui, definito da Zelensky il «giorno principale», sarà dedicato soprattutto alla de-escalation nel settore energetico e nel Mar Nero, allo scambio di prigionieri e alla possibilità di un incontro trilaterale tra i presidenti di Ucraina, Russia e Stati Uniti.
La presenza degli europei è stata importante per Zelensky
Zelensky ha inoltre sottolineato l'importanza della presenza europea ai negoziati. Il presidente ucraino si riferiva ai colloqui che, prima dell'incontro trilaterale di martedì, hanno riunito i negoziatori ucraini e statunitensi, i consiglieri per la sicurezza nazionale di Germania, Gran Bretagna, Francia e Italia e i rappresentanti della Nato e dell'Unione Europea. «Vogliamo che ci sia una posizione unitaria dell'UE, degli USA e dell'Ucraina», ha dichiarato Zelensky. Il lavoro per raggiungere questo obiettivo proseguirà.
Se Ucraina e Russia hanno già concordato più volte scambi di prigionieri, sugli altri fronti i progressi restano limitati. Secondo fonti ucraine, dall'inizio della guerra nel febbraio 2022 si sono svolti almeno 78 scambi, che hanno portato alla liberazione di quasi 10.000 ucraini. Durante i più recenti colloqui diretti tra Mosca e Kiev, tenutisi a febbraio a Ginevra, era stato concordato uno scambio di 500 prigionieri per parte, poi effettuato in due fasi a marzo.