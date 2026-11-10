L'Iran respinge le accuse sui frigo: «Parigi scarica i suoi flop»
Il botta e risposta diplomatico tra Iran e Francia accende il dibattito sulla sicurezza informatica e le possibili ritorsioni Ue.
Il botta e risposta diplomatico tra Iran e Francia accende il dibattito sulla sicurezza informatica e le possibili ritorsioni Ue.
PARIGI - L'Iran respinge al mittente le accuse della Francia secondo cui la Repubblica islamica sarebbe responsabile degli attacchi informatici contro centinaia di congelatori dei supermercati avvenuti ad ottobre mentre Parigi annuncia ritorsioni al livello nazionale ed europeo.
Sarcastico il commento del ministro degli Esteri di Teheran, Abbas Araghchi: «Incapace di gestire i frigoriferi, per non parlare di affrontare le rimostranze della propria popolazione, il governo francese scarica su altri la responsabilità dei propri fallimenti», ha scritto su X accusando inoltre la Francia di «sostenere massacri a Gaza o bombardamenti di scuole e ospedali».
Intervistato da Franceinfo a margine del G7 Esteri di Parigi, il ministro Jean-Noel Barrot ha dichiarato che l'ambasciatore iraniano è stato convocato al Quai d'Orsay e che la Francia chiederà sanzioni a livello europeo. «Posso anche dirvi che non escludiamo nulla e adotteremo tutte le misure - comprese quelle che potremmo non rendere pubbliche - che riterremo proporzionate e necessarie per scoraggiare ulteriori attacchi», ha avvertito il capo della diplomazia d'Oltralpe.
Il ministero degli Esteri iraniano ha da parte sua respinto «categoricamente» le accuse ritenute «infondate e unilaterali del governo francese contro l'Iran riguardo a presunte attività informatiche in Francia». In una nota, Teheran ha aggiunto di «condannare fermamente questa politica trita e ritrita di lanciare accuse contro la Repubblica islamica».«I detentori del potere a Teheran non dovrebbero farsi alcuna illusione di poter minare la nostra coesione con attività ibride», ha avvertito anche il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, esprimendo piena solidarietà alla Francia. Al termine delle consultazioni con i suoi colleghi del G7, l'esponente di Berlino aggiunge che «questi perfidi atti di sabotaggio, che mettono a rischio la sicurezza delle persone, dimostrano ancora una volta quale reale minaccia rappresentino gli attacchi informatici orchestrati dallo Stato».
Le sanzioni a livello europeo evocate da Parigi potrebbero includere, secondo quanto riferito, «divieti di ingresso nel territorio europeo» e «il congelamento di beni o di attività finanziarie». E l'Ue si è detta disposta a valutare tale possibilità. «In attesa delle discussioni con gli Stati membri, noi, come Unione europea, siamo pronti a fornire una risposta rapida e unitaria», ha dichiarato Anouar El Anouni, portavoce del servizio diplomatico dell'Ue.
Dopo i cyberattacchi a circa 700 supermercati nella notte tra l'11 e il 12 novembre che la Francia attribuisce a un'unità informatica dei Pasdaran, Barrot ha sottolineato che ''è la prima volta che assistiamo a un attacco informatico con finalità di sabotaggio su questa scala; si tratta di un grave danno agli interessi della nazione e alla sicurezza dei cittadini francesi».