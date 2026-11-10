L'Iran respinge le accuse sui frigo: «Parigi scarica i suoi flop»

Il ministero degli Esteri iraniano ha da parte sua respinto «categoricamente» le accuse ritenute «infondate e unilaterali del governo francese contro l'Iran riguardo a presunte attività informatiche in Francia». In una nota, Teheran ha aggiunto di «condannare fermamente questa politica trita e ritrita di lanciare accuse contro la Repubblica islamica».«I detentori del potere a Teheran non dovrebbero farsi alcuna illusione di poter minare la nostra coesione con attività ibride», ha avvertito anche il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, esprimendo piena solidarietà alla Francia. Al termine delle consultazioni con i suoi colleghi del G7, l'esponente di Berlino aggiunge che «questi perfidi atti di sabotaggio, che mettono a rischio la sicurezza delle persone, dimostrano ancora una volta quale reale minaccia rappresentino gli attacchi informatici orchestrati dallo Stato».

Le sanzioni a livello europeo evocate da Parigi potrebbero includere, secondo quanto riferito, «divieti di ingresso nel territorio europeo» e «il congelamento di beni o di attività finanziarie». E l'Ue si è detta disposta a valutare tale possibilità. «In attesa delle discussioni con gli Stati membri, noi, come Unione europea, siamo pronti a fornire una risposta rapida e unitaria», ha dichiarato Anouar El Anouni, portavoce del servizio diplomatico dell'Ue.