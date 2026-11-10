«Uno spettacolo politico»

Trump promuove Hegseth con un 10 e lode

«Questo non è patriottismo, è sabotaggio», ha aggiunto il capo del Pentagono. Secondo lui «la storia giudicherà diversamente la guerra in Iran», che «noi non abbiamo cominciato. L'ha cominciata l'Iran 47 anni fa». Stando a Hegseth, Trump è stato «disposto a fare ciò che nessun altro presidente avrebbe fatto» colpendo l'Iran. «Ha fatto la cosa difficile e giusta non per la politica, ma per la sicurezza e l'incolumità del popolo americano. Questa è leadership».