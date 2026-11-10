«Uno spettacolo politico»
Il segretario alla Difesa Hegseth respinge la mozione di impeachment e accusa l'ex deputato Massie di agire per motivi personali.
WASHINGTON - «Uno spettacolo politico». Così il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha descritto la mozione di impeachment presentata alla Camera contro di lui ieri dal deputato repubblicano del Kentucky uscente, Thomas Massie.
Le sue azioni sono state definite da Hegseth un «manifesto personale dettato dall'ego e dal risentimento». In una rara conferenza stampa (l'ultima risale all'inizio di maggio), il segretario alla Difesa ha puntato il dito contro il deputato, accusandolo di compiere una «farsa».
Nei 250 anni della storia Usa, ricorda Hegseth, nessun segretario alla Difesa è stato oggetto di impeachment. «La storia è chiara: un legislatore scontento vuole rovinarla». Secondo Hegseth, il modo giusto per esprime scontento sta nella legislazione, nelle prossime elezioni.
«Abbiamo già visto questo spettacolo», ha proseguito Hegseth in riferimento ai due tentativi falliti di impeachment lanciati in passato contro il presidente americano Donald Trump. Ora che anche lui è oggetto di una mozione di impeachment, il segretario alla Difesa ha preannunciato che «falliranno di nuovo. E se stare dalla parte del Presidente Trump mi mette in quella compagnia, sceglierò quella compagnia tutti i giorni della settimana».
Trump promuove Hegseth con un 10 e lode
«Questo non è patriottismo, è sabotaggio», ha aggiunto il capo del Pentagono. Secondo lui «la storia giudicherà diversamente la guerra in Iran», che «noi non abbiamo cominciato. L'ha cominciata l'Iran 47 anni fa». Stando a Hegseth, Trump è stato «disposto a fare ciò che nessun altro presidente avrebbe fatto» colpendo l'Iran. «Ha fatto la cosa difficile e giusta non per la politica, ma per la sicurezza e l'incolumità del popolo americano. Questa è leadership».
Al termine della conferenza stampa del capo del Pentagono, Donald Trump lo ha promosso affermando: «Pete Hegseth merita un bel 10 e lode - anzi, un 10 e lode, lode, lode - per come si è difeso dall'attacco di un ex deputato Thomas Massie, scontento, arrabbiato e sconfitto: un vero perdente».