Esplode una bomba in uno zaino: morto un agente

Nella zona è stato dispiegato un ampio dispositivo di polizia. Successivamente, secondo testimoni presenti, altri allarmi al 112 hanno segnalato uno zainetto contenente esplosivo depositato nella cassetta delle poste di un blocco di case popolari nello stesso quartiere.

Quando alle 8.45 gli agenti sono giunti sul posto, hanno localizzato lo zainetto sospetto all'ingresso dell'edificio e attivato subito gli artificieri con le unità cinofile. Tuttavia, secondo quanto hanno confermato fonti del sindacato di maggioranza della polizia nazionale di Spagna JUPOL, l'ordigno è esploso prima di poter essere disattivato, investendo in pieno un poliziotto e ferendone gravemente un secondo che ha perso una gamba.