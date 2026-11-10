Esplode una bomba in uno zaino: morto un agente
Un altro poliziotto è rimasto ferito nell'esplosione, avvenuta dopo una sparatoria in cui era stata colpita una 17enne. I due episodi potrebbero essere legati a una faida tra famiglie.
OVIEDO - Un agente è morto e un altro è rimasto ferito, dopo un'esplosione di uno zainetto carico di esplosivo nel quartiere di Villafria, a Oviedo, nella regione settentrionale delle Asturie, in Spagna. Secondo quanto riferisce l'agenzia EFE, l'esplosione sarebbe avvenuta dopo una sparatoria in cui è rimasta ferita una 17enne. Entrambi gli episodi potrebbero essere legati a una faida fra due famiglie. La minore, ricoverata in ospedale, è fuori pericolo di vita.
Secondo fonti investigative citate dal quotidiano locale El Comercio, gli agenti di polizia sono intervenuti intorno alle 7 dopo chiamate di emergenza al 112 per una 17enne ferita a colpi di arma da fuoco.
Nella zona è stato dispiegato un ampio dispositivo di polizia. Successivamente, secondo testimoni presenti, altri allarmi al 112 hanno segnalato uno zainetto contenente esplosivo depositato nella cassetta delle poste di un blocco di case popolari nello stesso quartiere.
Quando alle 8.45 gli agenti sono giunti sul posto, hanno localizzato lo zainetto sospetto all'ingresso dell'edificio e attivato subito gli artificieri con le unità cinofile. Tuttavia, secondo quanto hanno confermato fonti del sindacato di maggioranza della polizia nazionale di Spagna JUPOL, l'ordigno è esploso prima di poter essere disattivato, investendo in pieno un poliziotto e ferendone gravemente un secondo che ha perso una gamba.
I due agenti sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale, dove uno è morto poco dopo il ricovero. L'intera zona è stata isolata con un cordone di sicurezza, dopo l'intervento di vigili del fuoco e dei servizi sanitari, mentre il sindaco di Oviedo, Alfredo Canteli, si sta dirigendo sul luogo dell'esplosione.
Secondo una prima ricostruzione, riportata da El Comercio, la sparatoria e l'attentato con esplosivo sarebbero avvenuti nell'ambito di una faida fra due famiglie.