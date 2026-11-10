In volo per oltre 24 ore

Il 27 luglio scorso un Airbus A350-1000ULR ha effettuato un volo di prova senza scalo dall'Australia alla Francia, durato più di 24 ore: il velivolo ha coperto una distanza di 12'460 miglia nautiche (23'075,92 chilometri) in 24 ore e 24 minuti, volando da Melbourne a Tolosa. A bordo dell'aereo si trovavano complessivamente 13 persone.

Il precedente record nell'aviazione civile era costituito da un volo di oltre 18 ore, operato da Singapore Airlines tra Singapore e New York.