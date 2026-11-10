In volo per oltre 24 ore
Un viaggio da record ─ 23'075 km senza scalo ─ dall'Australia alla Francia, senza scalo, per un Airbus A350-1000ULR
Un viaggio da record ─ 23'075 km senza scalo ─ dall'Australia alla Francia, senza scalo, per un Airbus A350-1000ULR
Un aereo passeggeri Airbus A350-1000ULR ha stabilito il record mondiale per il volo di aviazione civile più lungo senza scalo, completando un tragitto di oltre 24 ore dall'Australia alla Francia.
Lo ha reso noto il Guinness dei Primati, che ha riconosciuto ufficialmente il primato.
Il 27 luglio scorso un Airbus A350-1000ULR ha effettuato un volo di prova senza scalo dall'Australia alla Francia, durato più di 24 ore: il velivolo ha coperto una distanza di 12'460 miglia nautiche (23'075,92 chilometri) in 24 ore e 24 minuti, volando da Melbourne a Tolosa. A bordo dell'aereo si trovavano complessivamente 13 persone.
Il precedente record nell'aviazione civile era costituito da un volo di oltre 18 ore, operato da Singapore Airlines tra Singapore e New York.