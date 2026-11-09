«Difendiamo la vita minacciata dalla miseria»
Durante l'incontro interreligioso a Buenos Aires, esorta a proteggere la vita e il creato, superando gli idoli moderni.
Durante l'incontro interreligioso a Buenos Aires, esorta a proteggere la vita e il creato, superando gli idoli moderni.
BUENOS AIRES - il Papa sottolinea l'importanza delle religioni nella società. Nell'incontro a Buenos Aires con i leader delle varie fedi in Argentina ha detto: «Ogni volta che preghiamo, dunque, prendiamoci cura di chi vive accanto a noi, avverando le parole che pronunciamo con una rinnovata fraternità. Mentre lodiamo Dio per il dono della vita, difendiamola sempre e per tutti, dal concepimento fino al suo termine naturale, specialmente quando viene minacciata dalla miseria e dalla violenza. È così che le religioni promuovono la dignità di ogni uomo e ogni donna, nella famiglia e nello studio, nel lavoro e nell'ambiente, che è la nostra Casa comune».
Nelle parole del Papa anche attenzione all'ambiente: «Non abbiamo fatto noi la terra. Ebbene, non distruggiamo con le nostre mani il 'giardino' che il Creatore ci ha affidato».
Leone ha dunque concluso: «Nella misura in cui custodiscono la saggezza dei popoli, le religioni edificano la società, educano le coscienze e ci liberano dagli idoli. Dall'idolo del dominio, perché non siamo il Dio degli altri; dall'idolo della vanagloria, perché le cose possedute non ci rendono divini; dall'idolo della guerra, perché uno solo è il Signore e giudice della storia».