«Difendiamo la vita minacciata dalla miseria»

BUENOS AIRES - il Papa sottolinea l'importanza delle religioni nella società. Nell'incontro a Buenos Aires con i leader delle varie fedi in Argentina ha detto: «Ogni volta che preghiamo, dunque, prendiamoci cura di chi vive accanto a noi, avverando le parole che pronunciamo con una rinnovata fraternità. Mentre lodiamo Dio per il dono della vita, difendiamola sempre e per tutti, dal concepimento fino al suo termine naturale, specialmente quando viene minacciata dalla miseria e dalla violenza. È così che le religioni promuovono la dignità di ogni uomo e ogni donna, nella famiglia e nello studio, nel lavoro e nell'ambiente, che è la nostra Casa comune».