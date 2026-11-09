Un contratto da 10 miliardi di dollari per una base lunare

Le aziende considerate idonee a competere sono la Blue Origin di Jeff Bezos, le texane Firefly Aerospace e Intuitive Machines, la filiale americana della giapponese ispace, e poi Lockheed Martin Space, Northrop Grumman Space Systems, SpaceX di Elon Musk e Voyager Technologies. Il contratto con le otto aziende ha durata decennale e prevede consegne e quantità non definite a priori. L'investimento è più che doppio rispetto al programma iniziale CLPS 1.0, che vale 4,2 miliardi di dollari e rimarrà attivo fino alla fine del 2028.

Sullo sfondo c'è sempre la corsa alla Luna con la Cina, molto diversa da quella che gli Stati Uniti si sono trovati ad affrontare negli anni '60 contro l'Unione Sovietica. «Tutto è più vicino di quanto non fosse un tempo, e non solo in termini di spazio», ha dichiarato l'amministratore capo della NASA, Jared Isaacman, in un'intervista al sito specializzato Space.com. «Durante la Guerra Fredda avevamo un netto vantaggio, le nostre capacità erano di gran lunga superiori, ma con la Cina non è così: sono molto vicini. Il risultato di questa competizione si farà sentire in tutto il mondo e - ha aggiunto - metterà tutto in discussione».