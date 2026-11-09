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Un contratto da 10 miliardi di dollari per una base lunare

L'accordo coinvolge otto aziende americane e rilancia la sfida tecnologica tra USA e Cina nell'esplorazione spaziale.
Un contratto da 10 miliardi di dollari per una base lunare
Afp
Fonte Ats Ans
di Redazione
Un contratto da 10 miliardi di dollari per una base lunare
L'accordo coinvolge otto aziende americane e rilancia la sfida tecnologica tra USA e Cina nell'esplorazione spaziale.

WASHINGTON - La NASA ha annunciato un nuovo contratto da 10 miliardi di dollari complessivi per il trasporto di carichi e infrastrutture destinati alla futura base lunare permanente al Polo Sud della Luna. Sullo sfondo la nuova corsa allo spazio tra Cina e Stati Uniti.

Si apre così la seconda fase del Commercial Lunar Payload Services (CLPS), il programma dell'Agenzia spaziale statunitense che affida a otto società private americane il trasporto di esperimenti scientifici, rover e lander.

Le aziende considerate idonee a competere sono la Blue Origin di Jeff Bezos, le texane Firefly Aerospace e Intuitive Machines, la filiale americana della giapponese ispace, e poi Lockheed Martin Space, Northrop Grumman Space Systems, SpaceX di Elon Musk e Voyager Technologies. Il contratto con le otto aziende ha durata decennale e prevede consegne e quantità non definite a priori. L'investimento è più che doppio rispetto al programma iniziale CLPS 1.0, che vale 4,2 miliardi di dollari e rimarrà attivo fino alla fine del 2028.

Sullo sfondo c'è sempre la corsa alla Luna con la Cina, molto diversa da quella che gli Stati Uniti si sono trovati ad affrontare negli anni '60 contro l'Unione Sovietica. «Tutto è più vicino di quanto non fosse un tempo, e non solo in termini di spazio», ha dichiarato l'amministratore capo della NASA, Jared Isaacman, in un'intervista al sito specializzato Space.com. «Durante la Guerra Fredda avevamo un netto vantaggio, le nostre capacità erano di gran lunga superiori, ma con la Cina non è così: sono molto vicini. Il risultato di questa competizione si farà sentire in tutto il mondo e - ha aggiunto - metterà tutto in discussione».

L'annuncio del CLPS 2.0 è stato dato in occasione della prima fiera aerospaziale organizzata dalla NASA, il Max Power, che si è tenuta presso il Kennedy Space Center, in Florida.

La NASA ha inoltre dichiarato di stare procedendo nello sviluppo di Promise, il rover a sei ruote alimentato dall'energia nucleare destinato a studiare ed esplorare la superficie e il sottosuolo lunare. Il lancio è previsto per la fine del 2028 a bordo del lander Blue Moon Mark 1 di Blue Origin, alla quale è stato assegnato un contratto da 94 milioni di dollari, con la possibilità di ottenere altri 140 milioni in base ai risultati raggiunti. Promise verrà realizzato a partire da componenti già testati con i rover marziani della NASA Curiosity e Perseverance, che verranno riadattati per l'ambiente lunare. Ciò permetterà di ridurre notevolmente tempi e costi.

Accanto al rover, i sistemi di supporto necessari per mantenere operativa la base verranno testati con la Mini-Communications and Solar Tower, o miniCast: una torre progettata per la generazione e lo stoccaggio di energia, per la ricarica wireless dei veicoli e per le comunicazioni. Per questo progetto, la NASA ha selezionato tre aziende: Honeybee Robotics, Redwire e Yank Technologies.

Infine, l'Agenzia spaziale americana ha stanziato nuovi fondi, per un totale di circa 1,3 miliardi di dollari, nell'ambito del programma Venture-Class Acquisition of Dedicated and Rideshare (VADR), creato per acquistare servizi di lancio commerciali e ridurre così i costi delle missioni. I contratti sono stati assegnati ad Arrow Science and Technology, Blue Origin e Impulse Space. Le missioni metteranno alla prova i sistemi di comunicazione e navigazione sia nel tragitto dalla Terra alla Luna sia intorno al nostro satellite, e invieranno droni per esaminare la superficie prima dell'arrivo degli astronauti.

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