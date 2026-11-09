COP31, l'allarme di Guterres: «Entriamo in una nuova era di eventi climatici estremi»
Il segretario generale dell'ONU esorta i leader riuniti in Turchia ad accelerare la riduzione delle emissioni e la transizione dai combustibili fossili.
ANTALYA - Il mondo sta entrando in una nuova era in cui gli eventi climatici estremi saranno la norma. Lo ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, esortando i leader riuniti alla conferenza sul clima COP31 in Turchia a «prendere la questione sul serio».
«Siamo entrati in una nuova era di eventi climatici estremi. Un El Niño di proporzioni eccezionali si sta scontrando con un pianeta già surriscaldato dai cambiamenti climatici causati dall'uomo», ha dichiarato Guterres in un comunicato.
Il segretario generale delle Nazioni Unite ha esortato i leader presenti alla 31esima conferenza ONU sul clima a «prendere sul serio la questione, riducendo più rapidamente le emissioni, accelerando una transizione equa dai combustibili fossili e fornendo i finanziamenti e la protezione di cui i paesi vulnerabili hanno bisogno».
Al vertice, che si è aperto oggi e si terrà fino al 20 novembre, si discuterà della lotta contro il cambiamento climatico, di riduzione delle emissioni e della transizione verso fonti energetiche alternative ai combustibili fossili.
L'evento, ospitato dalla Turchia in collaborazione con l'Australia, si tiene ad Antalya, località nel sud ovest del Paese, sulla costa mediterranea. Il ministro turco dell'ambiente, Murat Kurum, detiene la presidenza della conferenza, mentre il ministro australiano per il Cambiamento climatico e l'energia, Chris Bowen, guiderà i negoziati.
Attesi leader di 95 Stati
Alla conferenza sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite Cop31 sono attesi rappresentanti di oltre 200 Paesi, mentre secondo un programma ancora provvisorio diffuso dall'organizzazione hanno confermato la loro presenza i leader di 95 Stati e di 7 organizzazioni internazionali, che si incontreranno per delle sessioni speciali di alto livello durante la giornata di mercoledì 11 e giovedì 12.
I leader che hanno confermato la loro presenza sono 37 capi di Stato, 35 capi di governo, 8 vicepresidenti, 7 vice primi ministri, 2 principi ereditari, 1 principe, 1 presidente di parlamento e 4 rappresentanti speciali.
Tra i Paesi che hanno confermato la loro partecipazione, secondo il programma provvisorio diffuso dal ministero dell'ambiente turco, c'è anche la Svizzera, oltre a Austria, Regno Unito, Italia Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Finlandia, Repubblica di Cipro, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Montenegro, Macedonia del Nord, Liechtenstein, Malta, Moldavia, Norvegia, Federazione Russa, Slovenia, Ucraina e la Repubblica turca di Cipro del Nord, ovvero la parte settentrionale dell'isola di Cipro che è riconosciuta come un'entità statale internazionalmente soltanto dalla Turchia.
Delegazione elvetica ad Antalya
La delegazione svizzera incaricata dei negoziati è composta da undici persone ed è guidata dall'ambasciatore per l'ambiente Felix Wertli, capo della divisione Affari internazionali dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). La delegazione comprende anche quattro rappresentanti della società civile, provenienti dagli ambienti economici e ambientali.
Stando ad un comunicato diramato dall'UFAM settimana scorsa, il consigliere federale Albert Rösti, capo del DATEC, rappresenterà la Svizzera a livello ministeriale nella seconda settimana dei negoziati.