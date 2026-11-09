Cerca e trova immobili
Segnalaci
MONDO

COP31, l'allarme di Guterres: «Entriamo in una nuova era di eventi climatici estremi»

Il segretario generale dell'ONU esorta i leader riuniti in Turchia ad accelerare la riduzione delle emissioni e la transizione dai combustibili fossili.
COP31, l'allarme di Guterres: «Entriamo in una nuova era di eventi climatici estremi»
AFP
Fonte Ats Akr
di Redazione
COP31, l'allarme di Guterres: «Entriamo in una nuova era di eventi climatici estremi»
Il segretario generale dell'ONU esorta i leader riuniti in Turchia ad accelerare la riduzione delle emissioni e la transizione dai combustibili fossili.

ANTALYA - Il mondo sta entrando in una nuova era in cui gli eventi climatici estremi saranno la norma. Lo ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, esortando i leader riuniti alla conferenza sul clima COP31 in Turchia a «prendere la questione sul serio».

«Siamo entrati in una nuova era di eventi climatici estremi. Un El Niño di proporzioni eccezionali si sta scontrando con un pianeta già surriscaldato dai cambiamenti climatici causati dall'uomo», ha dichiarato Guterres in un comunicato.

Il segretario generale delle Nazioni Unite ha esortato i leader presenti alla 31esima conferenza ONU sul clima a «prendere sul serio la questione, riducendo più rapidamente le emissioni, accelerando una transizione equa dai combustibili fossili e fornendo i finanziamenti e la protezione di cui i paesi vulnerabili hanno bisogno».

Al vertice, che si è aperto oggi e si terrà fino al 20 novembre, si discuterà della lotta contro il cambiamento climatico, di riduzione delle emissioni e della transizione verso fonti energetiche alternative ai combustibili fossili.

L'evento, ospitato dalla Turchia in collaborazione con l'Australia, si tiene ad Antalya, località nel sud ovest del Paese, sulla costa mediterranea. Il ministro turco dell'ambiente, Murat Kurum, detiene la presidenza della conferenza, mentre il ministro australiano per il Cambiamento climatico e l'energia, Chris Bowen, guiderà i negoziati.

Attesi leader di 95 Stati
Alla conferenza sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite Cop31 sono attesi rappresentanti di oltre 200 Paesi, mentre secondo un programma ancora provvisorio diffuso dall'organizzazione hanno confermato la loro presenza i leader di 95 Stati e di 7 organizzazioni internazionali, che si incontreranno per delle sessioni speciali di alto livello durante la giornata di mercoledì 11 e giovedì 12.

I leader che hanno confermato la loro presenza sono 37 capi di Stato, 35 capi di governo, 8 vicepresidenti, 7 vice primi ministri, 2 principi ereditari, 1 principe, 1 presidente di parlamento e 4 rappresentanti speciali.

Tra i Paesi che hanno confermato la loro partecipazione, secondo il programma provvisorio diffuso dal ministero dell'ambiente turco, c'è anche la Svizzera, oltre a Austria, Regno Unito, Italia Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Finlandia, Repubblica di Cipro, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Montenegro, Macedonia del Nord, Liechtenstein, Malta, Moldavia, Norvegia, Federazione Russa, Slovenia, Ucraina e la Repubblica turca di Cipro del Nord, ovvero la parte settentrionale dell'isola di Cipro che è riconosciuta come un'entità statale internazionalmente soltanto dalla Turchia.

Delegazione elvetica ad Antalya
La delegazione svizzera incaricata dei negoziati è composta da undici persone ed è guidata dall'ambasciatore per l'ambiente Felix Wertli, capo della divisione Affari internazionali dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). La delegazione comprende anche quattro rappresentanti della società civile, provenienti dagli ambienti economici e ambientali.

Stando ad un comunicato diramato dall'UFAM settimana scorsa, il consigliere federale Albert Rösti, capo del DATEC, rappresenterà la Svizzera a livello ministeriale nella seconda settimana dei negoziati.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
ambienteantonio guterrescop31emissionieventi climatici estremi
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Chiedono soldi ai passanti: ecco chi sono i mendicanti di Lugano
LIVE
LUGANO
2 gior
134
209

Chiedono soldi ai passanti: ecco chi sono i mendicanti di Lugano

Dopo la lettera shock licenziato il direttore di GastroSos
LIVE
CANTONE
3 gior
20
61

Dopo la lettera shock licenziato il direttore di GastroSos

Cracovia: spara a caso contro i passanti, cinque morti e 15 feriti
LIVE
POLONIA
1 gior

Cracovia: spara a caso contro i passanti, cinque morti e 15 feriti

All'estero dopo la pensione: «In Svizzera la vita costa troppo». Ma c'è chi non vuole partire
LIVE
CANTONE
5 ore
20
48

All'estero dopo la pensione: «In Svizzera la vita costa troppo». Ma c'è chi non vuole partire

Escort, il Ticino è da record. E Como c'entra parecchio
LIVE
CANTONE
2 gior
38
74

Escort, il Ticino è da record. E Como c'entra parecchio

L'onda blu fa crollare il prezzo della benzina. Si torna sotto i 2 franchi
LIVE
SVIZZERA
2 gior
16
69

L'onda blu fa crollare il prezzo della benzina. Si torna sotto i 2 franchi

La folle fuga in Mercedes e lo schianto contro una casa
LIVE
SVIZZERA
2 gior
12
80

La folle fuga in Mercedes e lo schianto contro una casa

Il rosso di Ajeti condanna il Lugano alla prima (pesantissima) sconfitta stagionale
LIVE
FCL
20 ore
32
71

Il rosso di Ajeti condanna il Lugano alla prima (pesantissima) sconfitta stagionale

«Quasi due milioni per un metro di larghezza»: perplessità sulla passerella di Aurigeno
LIVE
MAGGIA
16 ore
16
45

«Quasi due milioni per un metro di larghezza»: perplessità sulla passerella di Aurigeno

Con l'auto in cucina: «Due minuti dopo mia moglie sarebbe stata lì»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
16
54

Con l'auto in cucina: «Due minuti dopo mia moglie sarebbe stata lì»

Occhio al flash, quella foto ti costa cara
LIVE
CANTONE
2 gior
15
44

Occhio al flash, quella foto ti costa cara

Ecco dove nascerà il prossimo temporale
LIVE
CANTONE
2 gior
15
52

Ecco dove nascerà il prossimo temporale

Via l'organo, arrivano le icone: «È la fine di un'epoca»
LIVE
LOCARNO
1 gior
12
67

Via l'organo, arrivano le icone: «È la fine di un'epoca»

«Le sanzioni confermano le nostre segnalazioni»
LIVE
CALCIO TICINESE
1 gior
9
18

«Le sanzioni confermano le nostre segnalazioni»

Documenti confidenziali altrui consegnati per sbaglio
LIVE
AVEGNO GORDEVIO
5 ore

Documenti confidenziali altrui consegnati per sbaglio

Provoca la morte dell'avversario, rischia dodici giornate di squalifica
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
2 gior
12
28

Provoca la morte dell'avversario, rischia dodici giornate di squalifica

Quattordici cavalli morti, donati quasi 100mila franchi per coprire le spese mediche
LIVE
BERNA
1 gior
2
84

Quattordici cavalli morti, donati quasi 100mila franchi per coprire le spese mediche

Aumento dell'IVA, uno studio rivela: «A pagare di più saranno le famiglie con redditi bassi»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
33
70

Aumento dell'IVA, uno studio rivela: «A pagare di più saranno le famiglie con redditi bassi»

Tre ori olimpici e 130 candidature: non trova lavoro
LIVE
CANBERRA
1 gior
5
26

Tre ori olimpici e 130 candidature: non trova lavoro

Arriva il quarto semaforo a Cadenazzo
LIVE
CADENAZZO
2 gior
90
270

Arriva il quarto semaforo a Cadenazzo

Cade sui binari e viene travolto dal treno in arrivo
LIVE
ZURIGO
1 gior

Cade sui binari e viene travolto dal treno in arrivo

«Gli hacker possono colpire anche te»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
10
45

«Gli hacker possono colpire anche te»

Cracovia, altri tre cadaveri trovati a casa del presunto attentatore
LIVE
CRACOVIA
1 gior

Cracovia, altri tre cadaveri trovati a casa del presunto attentatore

In bilico tra la vita e la morte
LIVE
CANTONE
1 gior
2
16

In bilico tra la vita e la morte

Cracovia, i morti salgono a sei, la vita di 12 feriti è in pericolo. Il video della sparatoria
LIVE
POLONIA
1 gior

Cracovia, i morti salgono a sei, la vita di 12 feriti è in pericolo. Il video della sparatoria

Milioni di conti bancari bloccati. La Svizzera è coinvolta?
LIVE
IL CASO
2 gior
17

Milioni di conti bancari bloccati. La Svizzera è coinvolta?

«Gli influencer alla cena di Natale, i dipendenti no»
LIVE
SVIZZERA
13 ore
13
137

«Gli influencer alla cena di Natale, i dipendenti no»

Pornostar con lo sponsor, e i tifosi insorgono
LIVE
LEAGUE ONE
2 gior
2
19

Pornostar con lo sponsor, e i tifosi insorgono

Conclusa l'occupazione dello stabile FFS
LIVE
GIUBIASCO
22 ore
105
76

Conclusa l'occupazione dello stabile FFS

«Siamo campioni!»: invasione di campo e festa, poi la doccia gelata
LIVE
CALCIO
12 ore
2
15

«Siamo campioni!»: invasione di campo e festa, poi la doccia gelata

Rivoluzione silenziosa in Ticino? Ecco chi sono gli Indipendenti
LIVE
CANTONE
3 gior
27
56

Rivoluzione silenziosa in Ticino? Ecco chi sono gli Indipendenti

Un sogno lungo cinque anni prende forma, anche grazie ai fan
LIVE
CANTONE
2 gior
3
21

Un sogno lungo cinque anni prende forma, anche grazie ai fan

Torna l'autogestione: occupato uno stabile vicino alla stazione
LIVE
GIUBIASCO
1 gior
17
146

Torna l'autogestione: occupato uno stabile vicino alla stazione

Una mail rivendica gli allarmi bomba nei cieli europei: «È solo l'inizio»
LIVE
EUROPA
2 gior
14
55

Una mail rivendica gli allarmi bomba nei cieli europei: «È solo l'inizio»

Manager seviziato e segregato dalla moglie scappa dallo yacht
LIVE
ITALIA
3 gior
7
48

Manager seviziato e segregato dalla moglie scappa dallo yacht

Crans-Montana: aiuto negato ad alcune vittime, il Cantone si difende
LIVE
VALLESE
1 gior
12
45

Crans-Montana: aiuto negato ad alcune vittime, il Cantone si difende

Sinner, il divorzio è cosa fatta
LIVE
TENNIS
3 gior
5
12

Sinner, il divorzio è cosa fatta

Troppo traffico tra Ticino e Italia: arriva un piano per cambiare le cose
LIVE
CHIASSO
3 gior
40
88

Troppo traffico tra Ticino e Italia: arriva un piano per cambiare le cose

Gli agenti licenziati potrebbero ricorrere al Tram
LIVE
CANTONE
1 gior
33
141

Gli agenti licenziati potrebbero ricorrere al Tram

Sembrano 50 franchi, ma sono carta straccia
LIVE
CANTONE
3 gior
9
55

Sembrano 50 franchi, ma sono carta straccia

Quei 500 franchi in più di stipendio che gli hanno cambiato la carriera
LIVE
CALCIO
1 gior
1
9

Quei 500 franchi in più di stipendio che gli hanno cambiato la carriera

«Il calcio non ha più senso, ma non voleva fare male»
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
2 gior
7
14

«Il calcio non ha più senso, ma non voleva fare male»

Sono sempre più sfacciati ed esasperano i milionari
LIVE
GINEVRA
2 gior
43
59

Sono sempre più sfacciati ed esasperano i milionari

Semafori a Cadenazzo: «Ma i ticinesi non avevano detto no?»
LIVE
CADENAZZO
5 ore
41
103

Semafori a Cadenazzo: «Ma i ticinesi non avevano detto no?»

Fumo dalla cappa della cucina: intervengono pompieri e Croce Verde
LIVE
SAVOSA
1 gior
8

Fumo dalla cappa della cucina: intervengono pompieri e Croce Verde

«Papà si è tolto la vita»: il senso di colpa e le domande di chi resta
LIVE
CANTONE
3 gior

«Papà si è tolto la vita»: il senso di colpa e le domande di chi resta

Medaglie e sorrisi al sapore di miele
LIVE
VALLE DI MUGGIO
23 ore
41

Medaglie e sorrisi al sapore di miele

Droga e degrado vicino alle scuole: «Il problema si è spostato, non risolto»
LIVE
LUGANO
2 gior
16
91

Droga e degrado vicino alle scuole: «Il problema si è spostato, non risolto»

La fuga finisce con uno schianto: «Ci è sembrato di essere in un film»
LIVE
ARGOVIA
15 ore
6
26

La fuga finisce con uno schianto: «Ci è sembrato di essere in un film»

200 persone per l'occupazione di Giubiasco: «Un clima magico»
LIVE
BELLINZONA
14 ore
27
123

200 persone per l'occupazione di Giubiasco: «Un clima magico»

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Egitto, riaperta la linea Cairo-Assuan dopo lo scontro tra treni
LIVE
EGITTO
29 min

Egitto, riaperta la linea Cairo-Assuan dopo lo scontro tra treni

Svizzero a 174 km/h sugli 80, la scusa: «In Germania vado sempre a 200»
LIVE
AUSTRIA/SVIZZERA
44 min
4

Svizzero a 174 km/h sugli 80, la scusa: «In Germania vado sempre a 200»

Attacco a Cracovia, due chirurghi erano sul posto per caso: «Avevamo paura»
LIVE
POLONIA
1 ora

Attacco a Cracovia, due chirurghi erano sul posto per caso: «Avevamo paura»

Suicidi, massimo storico fra gli studenti. È allarme per i giovani
LIVE
GIAPPONE
1 ora
1

Suicidi, massimo storico fra gli studenti. È allarme per i giovani

Per Trump un «probabile incontro con Putin e Xi prossima settimana»
LIVE
STATI UNITI
4 ore
12

Per Trump un «probabile incontro con Putin e Xi prossima settimana»

14 morti in un incendio scoppiato in un condominio in Cina
LIVE
CINA
4 ore
3

14 morti in un incendio scoppiato in un condominio in Cina

Il Papa a Milei: «L'economia sia al servizio dell'uomo»
LIVE
DAL MONDO
4 ore
9

Il Papa a Milei: «L'economia sia al servizio dell'uomo»

È morto l'autore dell'attacco di Cracovia
LIVE
POLONIA
4 ore

È morto l'autore dell'attacco di Cracovia

Trump: «Dana White capo ufficio stampa? Stavo scherzando»
LIVE
DAL MONDO
4 ore
14

Trump: «Dana White capo ufficio stampa? Stavo scherzando»

Prega, digiuna, muori: le fosse comuni e la macabra liturgia del "pastore della morte"
LIVE
KENYA
5 ore

Prega, digiuna, muori: le fosse comuni e la macabra liturgia del "pastore della morte"