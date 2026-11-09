COP31, l'allarme di Guterres: «Entriamo in una nuova era di eventi climatici estremi»

Il segretario generale delle Nazioni Unite ha esortato i leader presenti alla 31esima conferenza ONU sul clima a «prendere sul serio la questione, riducendo più rapidamente le emissioni, accelerando una transizione equa dai combustibili fossili e fornendo i finanziamenti e la protezione di cui i paesi vulnerabili hanno bisogno».

Al vertice, che si è aperto oggi e si terrà fino al 20 novembre, si discuterà della lotta contro il cambiamento climatico, di riduzione delle emissioni e della transizione verso fonti energetiche alternative ai combustibili fossili.