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Nvidia apre un'indagine sul Ceo per una relazione con una spia cinese

Il legame di Jensen Huang è diventato oggetto di attenzione da parte del governo statunitense
Nvidia apre un'indagine sul Ceo per una relazione con una spia cinese
IMAGO / TT
Fonte Ats Ans
elaborata da Redazione
Nvidia apre un'indagine sul Ceo per una relazione con una spia cinese
Il legame di Jensen Huang è diventato oggetto di attenzione da parte del governo statunitense

WASHINGTON - Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha aperto un'indagine su Jensen Huang, Ceo e co-fondatore dell'azienda, dopo che quest'ultimo ha riferito di aver tradito la moglie e intrattenuto una relazione intima con una dirigente d'azienda identificata dall'intelligence statunitense come una spia cinese.

Il legame di Huang con la donna, di nome Alice Huang, è diventato oggetto di attenzione da parte del governo statunitense e la scoperta ha sollevato preoccupazioni, dato che Huang è un alleato del presidente Trump.

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