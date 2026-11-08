Il Nobel Hinton e l'IA: entro pochi mesi «assisteremo a un evento del tipo di Chernobyl»

L'informatico, insignito del premio Nobel, ha spiegato al Guardian di non essere un «catastrofista» e di ritenere che l'IA abbia il potenziale per condurre a un «futuro meraviglioso»; tuttavia, ha aggiunto: «potrebbe darsi che, per noi, sarebbe stato meglio non svilupparla affatto». Hinton, 78 anni, ha sostenuto che entro un decennio, se non prima, l'umanità scoprirà se sarà in grado di gestire i rischi legati a questa tecnologia o se, al contrario, «non riusciremo a gestirli, finendo per trovarci di fronte a un divario enorme tra ricchi e poveri, gravi problemi culturali, una disoccupazione di massa e, in definitiva, alla disgregazione della società».