Cerca e trova immobili
Segnalaci
ISRAELE

Il generale Gadi Eisenkot, la nemesi di Bibi

Chi è l'uomo incaricato di formare il nuovo governo israeliano
Il generale Gadi Eisenkot, la nemesi di Bibi
Amir Levy/Getty Images
Fonte Ats Ans
elaborata da Redazione
Il generale Gadi Eisenkot, la nemesi di Bibi
Chi è l'uomo incaricato di formare il nuovo governo israeliano

TEL AVIV - Quando nel 2019 Gadi Eisenkot terminò il suo mandato di capo dell'Idf, si diceva che non avrebbe seguito il trend dei generali che entrano in politica: «Non è per lui». Anche da capo di Stato maggiore - nominato dal suo acerrimo rivale di oggi Benjamin Netanyahu - mantenne un basso profilo pubblico, pochi discorsi, addirittura l'unità del portavoce gli fece fare un training di arte oratoria.

Chi ci ha lavorato insieme lo descrive determinato ma non teatrale, per nulla egocentrico: uno che parla più con i fatti che con le parole, non sbatte i pugni sul tavolo, non porta rancore. Eppure, nel 2022 scende in campo, a fianco del suo predecessore nell'Idf Benny Gantz. I giornalisti stranieri che l'hanno sentito per la prima volta domenica al suo comizio conclusivo a Tel Aviv confermano: non è una figura che sprizza carisma. Ma per una grande fetta di israeliani oggi Gadi rappresenta la più concreta speranza di voltare pagina: tra i partiti di opposizione, il suo Yashar! - che significa dritto, onesto, come l'immagine di questo generale dalle sembianze modeste e dalle umili origini - è il favorito per guidare l'era post Netanyahu, anche se è nato solo un anno fa. Se riuscisse a formare un governo, diventerebbe il primo premier di origine 'mizrahi' (orientale) della storia del Paese.

ISRAELE
Eisenkot ha ricevuto l'incarico di formare il governo

Nato a Tiberiade nel 1960 da genitori arrivati dal Marocco, è cresciuto nella lontana periferia di Eilat, in una grande famiglia tradizionalista. La sua carriera militare parte dalla brigata di fanteria Golan, considerata un'unità del popolo in contrapposizione a quelle di élite. Anche per questo, Gadi è visto dalla gente come «uno di noi». Ma soprattutto perché è parte della famiglia del lutto israeliano, avendo perso l'ultimo dei suoi cinque figli e due nipoti in questa guerra, rimasti uccisi nei combattimenti a Gaza.

Nell'approccio alla sicurezza nazionale è il fautore della 'dottrina Dahiya', che codifica la risposta sproporzionata ai tempi della guerra con il Libano del 2006, quando era capo del Comando Nord. Ha inoltre sviluppato il concetto di 'guerra tra le guerre', che puntava su operazioni brevi e mirate, e che ha governato per un decennio lo scontro tra Israele e l'asse iraniano fino allo sbaragliamento di tutte le carte dopo l'attacco a sorpresa del 7 ottobre. Per questo, c'è chi gli imputa di essere tra i fautori della 'Consepzia', il miscalcolamento delle intenzioni del nemico che ha portato al fallimento dell'Idf quel giorno. Nella sua campagna, e anche oggi ricevendo l'incarico, si è rivolto molto agli elettori del Likud: «Fidatevi di me» dice, invitandoli ad abbandonare la cieca lealtà a Bibi.

Al centro della sua agenda, le tematiche interne come la costituzione di una commissione d'inchiesta sui fatti del 7 ottobre e l'arruolamento degli ultraortodossi - che parlano più agli elettori del centro-sinistra. Mentre all'elettorato di destra parla di sconfitta definitiva di Hamas, entro 18 mesi, «o con il Piano Trump o con la forza». Appoggia la guerra contro l'Iran, definendola «la più giusta degli ultimi decenni», ha criticato 'Naza' («c'è un abisso tra la critica legittima in una società democratica e la diffamazione della reputazione dei nostri soldati per applausi a festival stranieri»). Dice che la soluzione a due Stati dopo il 7 ottobre è 'delirante', ma parla della violenza dei coloni in Cisgiordania come di «terrorismo ebraico».

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
elezioni 2026gadi eisenkotisraele
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Dopo la lettera shock licenziato il direttore di GastroSos
LIVE
CANTONE
2 gior
20
58

Dopo la lettera shock licenziato il direttore di GastroSos

Sembrano 50 franchi, ma sono carta straccia
LIVE
CANTONE
3 gior
9
55

Sembrano 50 franchi, ma sono carta straccia

Chiedono soldi ai passanti: ecco chi sono i mendicanti di Lugano
LIVE
LUGANO
2 gior
133
203

Chiedono soldi ai passanti: ecco chi sono i mendicanti di Lugano

«Papà si è tolto la vita»: il senso di colpa e le domande di chi resta
LIVE
CANTONE
2 gior

«Papà si è tolto la vita»: il senso di colpa e le domande di chi resta

Cracovia: spara a caso contro i passanti, cinque morti e 15 feriti
LIVE
POLONIA
1 gior

Cracovia: spara a caso contro i passanti, cinque morti e 15 feriti

Escort, il Ticino è da record. E Como c'entra parecchio
LIVE
CANTONE
2 gior
37
73

Escort, il Ticino è da record. E Como c'entra parecchio

L'onda blu fa crollare il prezzo della benzina. Si torna sotto i 2 franchi
LIVE
SVIZZERA
1 gior
16
68

L'onda blu fa crollare il prezzo della benzina. Si torna sotto i 2 franchi

La folle fuga in Mercedes e lo schianto contro una casa
LIVE
SVIZZERA
1 gior
12
78

La folle fuga in Mercedes e lo schianto contro una casa

La denuncia dell'infermiera psichiatrica: «Le mie cure funzionavano, ma...»
LIVE
CANTONE
2 gior
10
50

La denuncia dell'infermiera psichiatrica: «Le mie cure funzionavano, ma...»

Con l'auto in cucina: «Due minuti dopo mia moglie sarebbe stata lì»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
16
52

Con l'auto in cucina: «Due minuti dopo mia moglie sarebbe stata lì»

Occhio al flash, quella foto ti costa cara
LIVE
CANTONE
2 gior
15
42

Occhio al flash, quella foto ti costa cara

Ecco dove nascerà il prossimo temporale
LIVE
CANTONE
1 gior
15
51

Ecco dove nascerà il prossimo temporale

«Le sanzioni confermano le nostre segnalazioni»
LIVE
CALCIO TICINESE
1 gior
9
18

«Le sanzioni confermano le nostre segnalazioni»

Troppo traffico tra Ticino e Italia: arriva un piano per cambiare le cose
LIVE
CHIASSO
2 gior
40
88

Troppo traffico tra Ticino e Italia: arriva un piano per cambiare le cose

Aumento dell'IVA, uno studio rivela: «A pagare di più saranno le famiglie con redditi bassi»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
31
69

Aumento dell'IVA, uno studio rivela: «A pagare di più saranno le famiglie con redditi bassi»

Quattordici cavalli morti, donati quasi 100mila franchi per coprire le spese mediche
LIVE
BERNA
19 ore
2
82

Quattordici cavalli morti, donati quasi 100mila franchi per coprire le spese mediche

Via l'organo, arrivano le icone: «È la fine di un'epoca»
LIVE
LOCARNO
10 ore
12
56

Via l'organo, arrivano le icone: «È la fine di un'epoca»

Provoca la morte dell'avversario, rischia dodici giornate di squalifica
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
1 gior
13
28

Provoca la morte dell'avversario, rischia dodici giornate di squalifica

Arriva il quarto semaforo a Cadenazzo
LIVE
CADENAZZO
2 gior
90
270

Arriva il quarto semaforo a Cadenazzo

Manager seviziato e segregato dalla moglie scappa dallo yacht
LIVE
ITALIA
2 gior
7
48

Manager seviziato e segregato dalla moglie scappa dallo yacht

Svizzera pronta a rimpatriare i richiedenti asilo in Italia
LIVE
BERNA
2 gior
15
90

Svizzera pronta a rimpatriare i richiedenti asilo in Italia

Tre ori olimpici e 130 candidature: non trova lavoro
LIVE
CANBERRA
10 ore
6
26

Tre ori olimpici e 130 candidature: non trova lavoro

Il rosso di Ajeti condanna il Lugano alla prima (pesantissima) sconfitta stagionale
LIVE
FCL
3 ore
19
47

Il rosso di Ajeti condanna il Lugano alla prima (pesantissima) sconfitta stagionale

Sinner, il divorzio è cosa fatta
LIVE
TENNIS
2 gior
4
12

Sinner, il divorzio è cosa fatta

Embolo furioso, Yakin: «Siamo uomini abbastanza per parlare chiaro»
LIVE
NAZIONALE
2 gior
18
22

Embolo furioso, Yakin: «Siamo uomini abbastanza per parlare chiaro»

Rivoluzione silenziosa in Ticino? Ecco chi sono gli Indipendenti
LIVE
CANTONE
2 gior
27
56

Rivoluzione silenziosa in Ticino? Ecco chi sono gli Indipendenti

Cracovia, i morti salgono a sei, la vita di 12 feriti è in pericolo. Il video della sparatoria
LIVE
POLONIA
1 gior

Cracovia, i morti salgono a sei, la vita di 12 feriti è in pericolo. Il video della sparatoria

Milioni di conti bancari bloccati. La Svizzera è coinvolta?
LIVE
IL CASO
1 gior
17

Milioni di conti bancari bloccati. La Svizzera è coinvolta?

«Gli hacker possono colpire anche te»
LIVE
SVIZZERA
8 ore
9
38

«Gli hacker possono colpire anche te»

Cade sui binari e viene travolto dal treno in arrivo
LIVE
ZURIGO
7 ore

Cade sui binari e viene travolto dal treno in arrivo

Pornostar con lo sponsor, e i tifosi insorgono
LIVE
LEAGUE ONE
1 gior
2
19

Pornostar con lo sponsor, e i tifosi insorgono

In bilico tra la vita e la morte
LIVE
CANTONE
10 ore
1
16

In bilico tra la vita e la morte

Un sogno lungo cinque anni prende forma, anche grazie ai fan
LIVE
CANTONE
1 gior
3
21

Un sogno lungo cinque anni prende forma, anche grazie ai fan

Una mail rivendica gli allarmi bomba nei cieli europei: «È solo l'inizio»
LIVE
EUROPA
2 gior
14
54

Una mail rivendica gli allarmi bomba nei cieli europei: «È solo l'inizio»

Gli hacker dei frigoriferi sbarcano anche in Svizzera: macelleria costretta a chiudere
LIVE
SVIZZERA
3 gior
20
86

Gli hacker dei frigoriferi sbarcano anche in Svizzera: macelleria costretta a chiudere

Crans-Montana: aiuto negato ad alcune vittime, il Cantone si difende
LIVE
VALLESE
21 ore
12
44

Crans-Montana: aiuto negato ad alcune vittime, il Cantone si difende

Gli agenti licenziati potrebbero ricorrere al Tram
LIVE
CANTONE
1 gior
33
137

Gli agenti licenziati potrebbero ricorrere al Tram

«Il calcio non ha più senso, ma non voleva fare male»
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
2 gior
7
14

«Il calcio non ha più senso, ma non voleva fare male»

Sono sempre più sfacciati ed esasperano i milionari
LIVE
GINEVRA
2 gior
43
58

Sono sempre più sfacciati ed esasperano i milionari

Deluso, scomparso e multato: Russell ha sofferto il ragazzino terribile
LIVE
I RACCONTI DELLA F1
2 gior
4
4

Deluso, scomparso e multato: Russell ha sofferto il ragazzino terribile

Wall Street affonda, è fuga dai titoli legati all'AI
LIVE
MERCATI
2 gior
10
42

Wall Street affonda, è fuga dai titoli legati all'AI

Fumo dalla cappa della cucina: intervengono pompieri e Croce Verde
LIVE
SAVOSA
1 gior
8

Fumo dalla cappa della cucina: intervengono pompieri e Croce Verde

Droga e degrado vicino alle scuole: «Il problema si è spostato, non risolto»
LIVE
LUGANO
2 gior
16
89

Droga e degrado vicino alle scuole: «Il problema si è spostato, non risolto»

Torna l'autogestione: occupato uno stabile vicino alla stazione
LIVE
GIUBIASCO
9 ore
16
123

Torna l'autogestione: occupato uno stabile vicino alla stazione

«Vicini a un accordo Russia-Ucraina»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
2 gior
25
48

«Vicini a un accordo Russia-Ucraina»

Fumo dalla scala mobile al centro commerciale, arrivano i pompieri
LIVE
GRANCIA
3 gior
3
8

Fumo dalla scala mobile al centro commerciale, arrivano i pompieri

«Oggi il vostro cielo sarà rosso»: i 27 allarmi bomba e l'ipotesi "swatting"
LIVE
EUROPA
2 gior
8
31

«Oggi il vostro cielo sarà rosso»: i 27 allarmi bomba e l'ipotesi "swatting"

Va in scena un weekend da non perdere
LIVE
AGENDONE
2 gior
4

Va in scena un weekend da non perdere

Una chiamata e perdi migliaia di franchi
LIVE
CANTONE
3 gior
29
53

Una chiamata e perdi migliaia di franchi

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Cracovia, le vittime hanno tra 32 e 61 anni. Operati i due poliziotti-eroi
LIVE
POLONIA
42 min

Cracovia, le vittime hanno tra 32 e 61 anni. Operati i due poliziotti-eroi

Scontro fra due treni a Giza, almeno 7 morti e 112 feriti
LIVE
EGITTO
2 ore

Scontro fra due treni a Giza, almeno 7 morti e 112 feriti

71enne accoltellata in casa, fermato uno dei figli
LIVE
ITALIA
3 ore

71enne accoltellata in casa, fermato uno dei figli

400mila sfollati nelle aree a rischio per le inondazioni
LIVE
GAZA
3 ore
4

400mila sfollati nelle aree a rischio per le inondazioni

«La missione di Israele contro l'Iran non è ancora conclusa»
LIVE
ISRAELE/IRAN
4 ore
1
25

«La missione di Israele contro l'Iran non è ancora conclusa»

Terremoto di magnitudo 5.7
LIVE
GIAPPONE
7 ore
5

Terremoto di magnitudo 5.7

Dopo la strage, si indaga per terrorismo
LIVE
CRACOVIA
8 ore
11
5

Dopo la strage, si indaga per terrorismo

«L'attentatore di Cracovia è gravemente ferito»
LIVE
CRACOVIA
10 ore
7
19

«L'attentatore di Cracovia è gravemente ferito»

Cracovia, altri tre cadaveri trovati a casa del presunto attentatore
LIVE
CRACOVIA
22 ore

Cracovia, altri tre cadaveri trovati a casa del presunto attentatore

Trump vuole Dana White alla Casa Bianca
LIVE
STATI UNITI
22 ore
6
39

Trump vuole Dana White alla Casa Bianca