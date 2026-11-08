Il generale Gadi Eisenkot, la nemesi di Bibi

Nato a Tiberiade nel 1960 da genitori arrivati dal Marocco, è cresciuto nella lontana periferia di Eilat, in una grande famiglia tradizionalista. La sua carriera militare parte dalla brigata di fanteria Golan, considerata un'unità del popolo in contrapposizione a quelle di élite. Anche per questo, Gadi è visto dalla gente come «uno di noi». Ma soprattutto perché è parte della famiglia del lutto israeliano, avendo perso l'ultimo dei suoi cinque figli e due nipoti in questa guerra, rimasti uccisi nei combattimenti a Gaza.

Nell'approccio alla sicurezza nazionale è il fautore della 'dottrina Dahiya', che codifica la risposta sproporzionata ai tempi della guerra con il Libano del 2006, quando era capo del Comando Nord. Ha inoltre sviluppato il concetto di 'guerra tra le guerre', che puntava su operazioni brevi e mirate, e che ha governato per un decennio lo scontro tra Israele e l'asse iraniano fino allo sbaragliamento di tutte le carte dopo l'attacco a sorpresa del 7 ottobre. Per questo, c'è chi gli imputa di essere tra i fautori della 'Consepzia', il miscalcolamento delle intenzioni del nemico che ha portato al fallimento dell'Idf quel giorno. Nella sua campagna, e anche oggi ricevendo l'incarico, si è rivolto molto agli elettori del Likud: «Fidatevi di me» dice, invitandoli ad abbandonare la cieca lealtà a Bibi.