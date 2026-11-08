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Israele/Iran

«La missione di Israele contro l'Iran non è ancora conclusa»

Katz richiama all’unità nel Paese e sottolinea la necessità di restare vigili contro la minaccia iraniana.
«La missione di Israele contro l'Iran non è ancora conclusa»
IMAGO / ZUMA Press
Fonte Sda Dpa
di Redazione
«La missione di Israele contro l'Iran non è ancora conclusa»
Katz richiama all’unità nel Paese e sottolinea la necessità di restare vigili contro la minaccia iraniana.

TEL AVIV - Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz non considera ancora concluso il conflitto con l'Iran. La missione non è terminata, ha dichiarato durante una cerimonia commemorativa a Gerusalemme. L'Iran sta nuovamente cercando di ottenere armi nucleari e persegue altri obiettivi «che mettono concretamente in pericolo lo Stato di Israele». Katz ha invitato gli israeliani, in vista dei «grandi compiti» che ancora li attendono, all'unità.

Oggi Israele è più che mai determinato a prendere in mano il proprio destino, a prevenire possibili attacchi e a perseguire una politica proattiva e offensiva nei confronti dei suoi nemici.

«Non possiamo accettare queste minacce», ha detto Katz. «È nostro dovere essere preparati a ogni scenario e fare tutto il necessario per proteggere i cittadini di Israele.»

AIEA: Nessun indizio sulla ricostruzione di impianti nucleari
L'Iran nega di voler costruire armi nucleari e sottolinea che il suo programma nucleare serve esclusivamente a scopi pacifici. Rafael Grossi, capo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), ha dichiarato recentemente che finora non ci sono indicazioni che l'Iran stia ricostruendo gli impianti nucleari danneggiati dagli attacchi israeliani e americani del giugno 2025. Allo stesso tempo, l'agenzia non può ancora verificare completamente lo stato degli impianti e la destinazione delle scorte iraniane di uranio.

Il governo di destra religiosa guidato dal primo ministro Benjamin Netanjahu ha perso la maggioranza in parlamento alle elezioni in Israele del 27 ottobre. Il governo ad interim rimane in carica fino al giuramento di una nuova coalizione e mantiene anche le sue competenze in materia di sicurezza. L'opposizione aveva accusato Netanjahu di voler provocare una nuova escalation con l'Iran per motivi di mantenimento del potere politico.

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