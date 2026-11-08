«La missione di Israele contro l'Iran non è ancora conclusa»

«Non possiamo accettare queste minacce», ha detto Katz. «È nostro dovere essere preparati a ogni scenario e fare tutto il necessario per proteggere i cittadini di Israele.»

AIEA: Nessun indizio sulla ricostruzione di impianti nucleari

L'Iran nega di voler costruire armi nucleari e sottolinea che il suo programma nucleare serve esclusivamente a scopi pacifici. Rafael Grossi, capo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), ha dichiarato recentemente che finora non ci sono indicazioni che l'Iran stia ricostruendo gli impianti nucleari danneggiati dagli attacchi israeliani e americani del giugno 2025. Allo stesso tempo, l'agenzia non può ancora verificare completamente lo stato degli impianti e la destinazione delle scorte iraniane di uranio.