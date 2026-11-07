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ISRAELE

Netanyahu chiede un governo di unità nazionale, ma Herzog ha scelto Eisenkot

Coinvolgere i partiti arabi, «sostenitori del terrorismo», distruggerebbe il Paese, secondo il primo ministro
Netanyahu chiede un governo di unità nazionale, ma Herzog ha scelto Eisenkot
Alexi J. Rosenfeld/Getty Images
Fonte Ats Ans
elaborata da Redazione
Netanyahu chiede un governo di unità nazionale, ma Herzog ha scelto Eisenkot
Coinvolgere i partiti arabi, «sostenitori del terrorismo», distruggerebbe il Paese, secondo il primo ministro

TEL AVIV - Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha invitato i partiti del cosiddetto blocco del cambiamento a formare un governo di unità nazionale con i partiti della sua coalizione uscente e ha lanciato gravi avvertimenti, affermando che un governo formato con i partiti arabi, da lui definiti «sostenitori del terrorismo», distruggerebbe il Paese. Lo riporta The Times of Israel.

La dichiarazione giunge alla vigilia dell'annuncio, da parte del presidente israeliano Isaac Herzog, di chi sarà incaricato di formare il prossimo governo in seguito al voto della scorsa settimana; gli avversari di Netanyahu si mostrano sempre più ottimisti riguardo alla possibilità di estromettere il primo ministro rimasto più a lungo in carica nel Paese.

Pur invocando l'unità, Netanyahu ha affermato che un governo di questo tipo dovrebbe includere tutti i suoi alleati della precedente coalizione, ovvero le fazioni ultranazionaliste del Sionismo Religioso e di Otzma Yehudit, i partiti ultraortodossi e il Likud.

Il presidente vuole affidare l'incarico di formare il governo domenica
L'appello di Netanjahu è arrivato un giorno prima che il presidente Izchak Herzog intenda affidare l'incarico di formare il governo. Secondo le informazioni del portale di notizie N12, egli incaricherà l'esponente dell'opposizione Gadi Eisenkot. Nei colloqui con il presidente, i partiti che detengono complessivamente 67 dei 120 seggi parlamentari hanno raccomandato Eisenkot, mentre Netanjahu ha ricevuto il sostegno di 46 deputati.

Eisenkot parla di «trucco di PR a buon mercato»
Eisenkot, presidente del neonato partito centrista Jaschar, ha definito su X il discorso di Netanjahu un «trucco di PR a buon mercato». L'uomo che ha diviso la società israeliana e seminato discordia, ha detto, parla di unità solo quando si rende conto che i suoi giorni in carica sono contati. Netanjahu non avrebbe mai rispettato un accordo che aveva firmato con partner politici.

Se il partito Likud di Netanjahu e i suoi alleati fossero improvvisamente interessati a «unità» e a un governo ampio, potrebbero volentieri sciogliere pubblicamente la loro alleanza con gli estremisti e annunciare la loro disponibilità a entrare in un governo sotto il primo ministro Eisenkot, ha affermato.

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