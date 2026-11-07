Netanyahu chiede un governo di unità nazionale, ma Herzog ha scelto Eisenkot

Eisenkot parla di «trucco di PR a buon mercato»

Eisenkot, presidente del neonato partito centrista Jaschar, ha definito su X il discorso di Netanjahu un «trucco di PR a buon mercato». L'uomo che ha diviso la società israeliana e seminato discordia, ha detto, parla di unità solo quando si rende conto che i suoi giorni in carica sono contati. Netanjahu non avrebbe mai rispettato un accordo che aveva firmato con partner politici.