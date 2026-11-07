La Russia schiera i suoi pezzi da novanta per il trilaterale

«Le forniture, in particolare quelle dei sistemi Patriot, si stanno rivelando difficili. La Germania ha già consegnato diversi sistemi e un gran numero di missili guidati destinati al loro impiego. Al momento non possiamo fare di più», ha detto, chiedendo un maggior impegno ai partner.

«Qualsiasi materiale che cedessimo adesso non potrebbe essere rimpiazzato per un certo periodo di tempo e questo creerebbe vuoti nelle nostre difese che non possiamo permetterci», ha spiegato il ministro della Difesa tedesco. Pistorius ha inoltre osservato che altri Paesi hanno fatto «significativamente» meno. «Dobbiamo affrontare la questione con estrema serietà in occasione della prossima riunione del Gruppo di contatto per l'Ucraina, prevista per la metà di novembre», ha aggiunto.