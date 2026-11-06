Il presidente Peña destituito con impeachment

Circa tre milioni di persone non riuscivano ad accedere al proprio denaro da martedì, quando la Banca Centrale ha assunto il controllo di Ueno bloccandone i conti. Nonostante l'avvio del cronoprogramma stabilito dalla stessa Banca Centrale per la restituzione dei depositi, migliaia di persone - molte indossando le maglie della nazionale del Paraguay - avevano cominciato a stazionare nella piazza di fronte al Parlamento e alla sede centrale della banca e del ministero del Lavoro.

Un paraguaiano su due oggi ha i propri risparmi bloccati e il rischio di una crisi sistemica è concreto, nonostante le rassicurazioni delle autorità della Banca Centrale. "La catena dei pagamenti si è interrotta e gli imprenditori ne hanno risentito. La gente è disperata", afferma l'ex senatrice indipendente Kattya González, intervistata dalle tv locali. La gente in piazza da fuoco alle carte di debito e credito di Ueno Bank ormai inservibili, mentre gli insulti e le grida di protesta si estendono a tutta la classe politica e alla giustizia temendo che lo scandalo si concluda adesso con l'impunità dei responsabili. E in questo clima i manifestanti radunati davanti alla moderna sede della Ueno Bank nel centro della capitale Asuncion hanno allontanato la notte scorsa con lanci di bottiglie e spintoni anche l'ex candidato alla presidenza e leader del movimento populista 'Cruzada Nacional', Paraguayo 'Payo' Cubas, mentre cercava di unirsi alla protesta.