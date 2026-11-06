FRANCIA
Martine Rose è la nuova direttrice creativa di Balenciaga
L'arrivo della stilista britannica promette nuove direzioni per la storica maison parigina.
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Fonte Ats Ans
Martine Rose è la nuova direttrice creativa di Balenciaga
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Martine Rose è la nuova direttrice creativa di Balenciaga
L'arrivo della stilista britannica promette nuove direzioni per la storica maison parigina.
Martine Rose è la nuova direttrice creativa di Balenciaga
L'arrivo della stilista britannica promette nuove direzioni per la storica maison parigina.
PARIGI - Martine Rose è la nuova direttrice creativa di Balenciaga. Arriva al posto di Pierpaolo Piccioli e segna un nuovo capitolo nella evoluzione creativa della maison del gruppo Kering. Basata a Parigi, assumerà il nuovo incarico a partire dal 16 novembre.
Rose porta con sé una profonda comprensione dell'identità creativa del brand, unita alla propria visione unica della cultura contemporanea. «Questa nomina è un vero privilegio in una maison dal patrimonio straordinario e dallo spirito creativo audace. Prima di me, Balenciaga è stata plasmata da talenti creativi eccezionali. Sono determinata a onorare questa eredità e non vedo l'ora di scrivere il prossimo capitolo di questa storia ricca e meravigliosa».
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