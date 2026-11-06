Martine Rose è la nuova direttrice creativa di Balenciaga

Rose porta con sé una profonda comprensione dell'identità creativa del brand, unita alla propria visione unica della cultura contemporanea. «Questa nomina è un vero privilegio in una maison dal patrimonio straordinario e dallo spirito creativo audace. Prima di me, Balenciaga è stata plasmata da talenti creativi eccezionali. Sono determinata a onorare questa eredità e non vedo l'ora di scrivere il prossimo capitolo di questa storia ricca e meravigliosa».