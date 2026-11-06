«La mia vittoria è stata una lezione per il mondo»

Lula ha poi collegato il risultato brasiliano agli sviluppi politici internazionali, sottolineando come, nella stessa settimana, anche Benjamin Netanyahu abbia perso le elezioni in Israele. Il presidente brasiliano ha inoltre commentato le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti: «Mi sembra che il mio amico Trump stia perdendo».

«È stata una vittoria straordinaria per il popolo brasiliano e una lezione per il mondo», ha concluso Lula. «La popolazione brasiliana si è alzata e ha detto che il Brasile non accetta di essere il cortile di casa di nessuno».