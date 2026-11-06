«La mia vittoria è stata una lezione per il mondo»
Il presidente brasiliano celebra la rielezione e commenta i risultati elettorali negli Stati Uniti e in Israele: «Trump sta perdendo».
SAN PAOLO - «Non è stata solo una vittoria per il Brasile. È stata una vittoria per il mondo». Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha celebrato la sua rielezione per la quarta volta, affermando che il popolo brasiliano ha impartito una lezione a livello internazionale.
Il leader progressista ha espresso il proprio entusiasmo durante una diretta sui social media, seguita da quasi 700.000 spettatori online. «Sono ancora euforico per il significato di quella vittoria», ha dichiarato, tornando sul successo ottenuto al ballottaggio.
Lula ha poi collegato il risultato brasiliano agli sviluppi politici internazionali, sottolineando come, nella stessa settimana, anche Benjamin Netanyahu abbia perso le elezioni in Israele. Il presidente brasiliano ha inoltre commentato le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti: «Mi sembra che il mio amico Trump stia perdendo».
«È stata una vittoria straordinaria per il popolo brasiliano e una lezione per il mondo», ha concluso Lula. «La popolazione brasiliana si è alzata e ha detto che il Brasile non accetta di essere il cortile di casa di nessuno».