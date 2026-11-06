Più grande di quello di Parigi: bufera sull'arco di trionfo di Trump

A causa delle sue dimensioni imponenti, l'arco finirebbe per oscurare la prospettiva tra il Lincoln Memorial e il cimitero nazionale di Arlington, dove riposano centinaia di migliaia di militari americani.

La decisione della Chutkan è giunta subito dopo l'approvazione giovedì sera da parte della Commissione nazionale per la pianificazione della capitale (Ncpc), che ha dato il nulla osta al progetto con otto voti favorevoli e quattro contrari. Il piano prevede la realizzazione di un arco alto oltre 76 metri, decisamente più imponente dell'Arco di trionfo di Parigi a cui si ispira e che raggiunge circa 50 metri.