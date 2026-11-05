California, Newsom cancellerà tutte le condanne a morte

Il governatore arriverà a fine dicembre al termine dei suoi due mandati e non poteva essere rieletto.

"Ho preso questa decisione perché credo fermamente che l'uccisione di persone ad opera dello Stato sia incompatibile con i valori della California, metta in gioco le fondamenta del nostro sistema legale e sminuisca ciascuno di noi", ha detto Newsom. Consapevole che il provvedimento riporterà alla memoria esperienze dolorose per le famiglie delle vittime dei crimini, il governatore ha ammesso che è stata una delle decisioni più difficili del suo mandato.