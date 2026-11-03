Giostra bloccata a 85 metri d'altezza: passeggeri sospesi nel vuoto per oltre un'ora

Il guasto e le operazioni di evacuazione

Il gestore dell'Aeronaut ha confermato l'incidente, spiegando che è stata attivata la procedura prevista per questo genere di situazioni. «Come ogni giostra, anche l'Aeronaut dispone di uno specifico protocollo di evacuazione. Il nostro personale qualificato ha seguito questa procedura in stretta collaborazione con i pompieri e la polizia, per garantire la sicurezza e il benessere di tutti gli ospiti», ha dichiarato il responsabile dell'attrazione.

Secondo il gestore, tutti i passeggeri sono stati riportati a terra in sicurezza e nessuno ha riportato ferite. La Polizia cantonale di Basilea Città ha confermato a 20 Minuten di essere stata informata dell'accaduto, precisando tuttavia che non è stato necessario un intervento diretto delle forze dell'ordine o dei pompieri. «Il gestore della giostra è riuscito a occuparsene autonomamente», ha spiegato un portavoce della polizia.