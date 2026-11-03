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BASILEA CITTÀ

Giostra bloccata a 85 metri d'altezza: passeggeri sospesi nel vuoto per oltre un'ora

Bloccati nel vuoto e temperature gelide. Il racconto di Nevio: «Nessuna paura, abbiamo fatto video e li abbiamo mandati agli amici»
Giostra bloccata a 85 metri d'altezza: passeggeri sospesi nel vuoto per oltre un'ora
Giostra bloccata a 85 metri d'altezza: passeggeri sospesi nel vuoto per oltre un'ora
Fiera di basilea
Fonte red
elaborata da Redazione
Giostra bloccata a 85 metri d'altezza: passeggeri sospesi nel vuoto per oltre un'ora
Bloccati nel vuoto e temperature gelide. Il racconto di Nevio: «Nessuna paura, abbiamo fatto video e li abbiamo mandati agli amici»

BASILEA - Doveva essere l'ultima corsa della serata, ma si è trasformata in una lunga attesa sospesi a 85 metri d'altezza, con temperature invernali. Sabato sera, durante la Fiera d'autunno di Basilea, la giostra a catene «Aeronaut» si è improvvisamente bloccata, lasciando i passeggeri sui seggiolini a due posti, sospesi sopra la città. Per tornare a terra hanno dovuto attendere oltre un'ora. Il guasto si è verificato poco dopo le 23, nell'area della caserma di Basilea, dove si trova l'attrazione. Tra le persone rimaste bloccate c'era anche Nevio, che si trovava sulla giostra insieme ad alcuni amici.

«Sono stato una delle vittime», ha raccontato scherzando il lunedì successivo a 20 Minuten. «Siamo rimasti bloccati poco dopo le 23. Siamo riusciti a tornare a terra soltanto un quarto d'ora dopo mezzanotte». Nonostante la situazione e il freddo, il giovane non ha perso il senso dell'umorismo. Durante l'attesa, sospeso a decine di metri dal suolo, ha infatti trovato il modo di realizzare alcuni video divertenti e altri contenuti da condividere con gli amici.

Il guasto e le operazioni di evacuazione
Il gestore dell'Aeronaut ha confermato l'incidente, spiegando che è stata attivata la procedura prevista per questo genere di situazioni. «Come ogni giostra, anche l'Aeronaut dispone di uno specifico protocollo di evacuazione. Il nostro personale qualificato ha seguito questa procedura in stretta collaborazione con i pompieri e la polizia, per garantire la sicurezza e il benessere di tutti gli ospiti», ha dichiarato il responsabile dell'attrazione.

Secondo il gestore, tutti i passeggeri sono stati riportati a terra in sicurezza e nessuno ha riportato ferite. La Polizia cantonale di Basilea Città ha confermato a 20 Minuten di essere stata informata dell'accaduto, precisando tuttavia che non è stato necessario un intervento diretto delle forze dell'ordine o dei pompieri. «Il gestore della giostra è riuscito a occuparsene autonomamente», ha spiegato un portavoce della polizia.

Una fermata di emergenza ha fermato l'attrazione
Ulteriori dettagli sulle cause dell'incidente sono arrivati dalle autorità cittadine, le quali hanno spiegato che il malfunzionamento dell'impianto ha generato - per ragioni di sicurezza - l'attivazione del cosiddetto sistema «Full Brake», una frenata completa che ha determinato l'arresto della giostra. Il funzionamento dell'attrazione è stato interrotto per un massimo di 45 minuti. Una durata inferiore rispetto al tempo trascorso in quota riferito da Nevio, secondo il quale i passeggeri sarebbero rimasti bloccati per oltre un'ora.
Risarcimento di 100 franchi per ogni passeggero
Per compensare il disagio e lo spavento, il gestore dell'Aeronaut ha deciso di riconoscere un indennizzo a tutte le persone coinvolte. Il gestore della giostra ha consegnato a ogni passeggero un risarcimento di 100 franchi. Il guasto, inoltre, non ha comportato la chiusura prolungata dell'attrazione. Secondo quanto comunicato dalle autorità, i componenti responsabili del malfunzionamento sono stati sostituiti subito dopo l'incidente. «I componenti difettosi dell'Aeronaut sono stati immediatamente sostituiti», ha precisato Dominik Lachenmeier, portavoce del'Ufficio presidenziale di Basilea, confermando che l'attrazione può continuare a funzionare.

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