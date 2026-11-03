Attacco hacker al sito delle scuole: arrestato un 16enne

LOSANNA - Un ragazzo di 16 anni è sospettato di aver violato una piattaforma informatica utilizzata da circa 38'000 studenti e 3500 insegnanti nel Canton Vaud. Il giovane è stato arrestato sabato, interrogato e successivamente rimesso in libertà. Resta da chiarire se abbia sottratto informazioni personali o le abbia trasmesse a terzi.