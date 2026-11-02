«Anche chi lavora oggi è in difficoltà»

La piaga della precarietà

Un sostegno diventato sempre più necessario. «Nel giro di sette anni siamo passati da 1'800 a 3'600 persone aiutate ogni settimana: sono quindi raddoppiate. Le persone che ci chiedono aiuto aumentano perché cresce la precarietà in Ticino. Siamo il Cantone con i salari più bassi della Svizzera, ma con i premi di cassa malati più alti. Gli affitti aumentano, il costo del cibo aumenta, la benzina aumenta. E anche il prezzo del gasolio: prima di fare il pieno, ormai, bisogna pensarci».

L’identikit di chi fa fatica

A trovarsi in difficoltà non è soltanto chi è senza lavoro. «Vediamo arrivare persone che lavorano e percepiscono uno stipendio, ma che fanno comunque fatica. Oggi, in Ticino, anche una famiglia di quattro persone con un reddito di 7'000 franchi al mese può trovarsi in difficoltà». Fra chi chiede aiuto ci sono anche donne sole con figli da crescere che, pur avendo uno stipendio, fanno salti mortali per arrivare a fine mese. «Negli ultimi anni vediamo purtroppo aumentare anche i giovani in difficoltà, comprese le giovani coppie. C’è quindi una fascia della popolazione che soffre sempre di più e un’altra che rischia di scivolare in una situazione di precarietà».