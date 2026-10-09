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Un colpo di sterzo che, in fondo, «vuol dire libertà»

Flavio Sala e Rosy Nervi sono pronti a portare nei teatri un tema che fa sempre discutere: quelli degli anziani al volante
Un colpo di sterzo che, in fondo, «vuol dire libertà»
Un colpo di sterzo che, in fondo, «vuol dire libertà»
TioTalk
di Fabio CaironiGiornalista
Un colpo di sterzo che, in fondo, «vuol dire libertà»
Flavio Sala e Rosy Nervi sono pronti a portare nei teatri un tema che fa sempre discutere: quelli degli anziani al volante

SAVOSA - La patente come simbolo di autonomia, le difficoltà di adattarsi a un traffico cambiato e la necessità di valutare con lucidità le proprie capacità di guida. Sono i temi di "Un colpo di sterzo", la nuova commedia con Flavio Sala e Rosy Nervi, che debutterà il 14 ottobre al Teatro del Gatto di Ascona con due rappresentazioni, alle 15 e alle 20.

Lo spettacolo, scritto dalla stessa Nervi, è promosso dal Fondo Nazionale di Sicurezza Stradale e dal TCS, sezione Ticino, con la partecipazione di AILA, ATTE, Generazione Sinergie, Generazione Più e Opera Prima e la collaborazione di Strade Sicure. Un ringraziamento particolare va a Barbara Fantini, «che ha reso possibile lo spettacolo». Ospiti di TioTalk, Sala e Nervi hanno spiegato di voler parlare di sicurezza senza trasformare la rappresentazione in una lezione. «Noi abbiamo come mission nella vita quella di poter far ridere le persone», ha sottolineato Nervi. Sala ha aggiunto: «Tante volte andiamo a toccare argomenti molto pesanti, ma con leggerezza» e con «il massimo del rispetto».

Tornano Vittoria ed Ernesto
"Un colpo di sterzo" riporta in scena Vittoria ed Ernesto, protagonisti della precedente commedia dedicata alla sessualità nella terza età, "L'ultima sciances", arrivata a 27 repliche. Nella nuova storia Vittoria non è più in forma come un tempo alla guida e cerca numerosi alibi per giustificare le proprie défaillance. Ernesto, appassionato di strada e legato alla sua Chevrolet Impala del 1967, teme soprattutto per la sorte dell’automobile. Tra i due riemergono anche le consuete schermaglie di coppia.

La commedia affronta il momento in cui si giunge alla consapevolezza che età, riflessi e condizioni del traffico possono cambiare. «Nessuno discute la tua competenza come guidatore. Le cose, però, sono cambiate», ha osservato Nervi. Il punto centrale diventa quindi «quel difficile passo dell’autovalutazione».

La patente come chiave dell'indipendenza
Il tema è particolarmente delicato in Ticino, dove l’automobile può risultare essenziale per chi vive nelle valli o lontano dagli agglomerati urbani. Rinunciare alla patente significa riorganizzare la propria quotidianità e dipendere da familiari, conoscenti o trasporti pubblici non sempre frequenti.

«Un pezzo di plastica e di ferro che è la chiave che apre un veicolo, in realtà, è molto di più», ha spiegato Nervi. «È una chiave che apre le porte della libertà e dell’indipendenza, per andare dove, quando e con chi vuoi». Cedere una parte di questa autonomia può essere doloroso, ma può anche diventare un’occasione d’incontro e solidarietà tra generazioni. Durante la preparazione Nervi ha partecipato a uno dei corsi proposti dal TCS ai conducenti anziani, nei quali è possibile provare manovre e reazioni in condizioni controllate. «Ti confronti con le situazioni e dici: “Magari su questo ci posso lavorare”». Possono inoltre essere proposti affiancamenti mirati, per esempio lungo il tragitto tra casa e supermercato.

Il calendario
Le prime dieci rappresentazioni, pomeridiane e serali, saranno gratuite grazie al sostegno del Fondo Nazionale di Sicurezza Stradale, del TCS e delle associazioni coinvolte. Per gli spettacoli serali è possibile prenotare tramite Biglietteria.ch; le prenotazioni pomeridiane sono invece gestite telefonicamente tramite ATTE. Il messaggio conclusivo è quello della collaborazione tra generazioni: «L’unione fa la forza. Contiamo sulla squadra della Svizzera italiana, tra giovani e anziani, per far sì che ogni problema si possa superare», ha affermato Nervi. Sala lo riassume in una parola: «Tolleranza».

Guarda l'intervista integrale e gli altri episodi di TioTalk su Tio.ch, oppure sul nostro canale YouTube.

L'elenco delle rappresentazioni è disponibile su Biglietteria.ch.

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