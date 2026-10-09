Un colpo di sterzo che, in fondo, «vuol dire libertà»

«Un pezzo di plastica e di ferro che è la chiave che apre un veicolo, in realtà, è molto di più», ha spiegato Nervi. «È una chiave che apre le porte della libertà e dell’indipendenza, per andare dove, quando e con chi vuoi». Cedere una parte di questa autonomia può essere doloroso, ma può anche diventare un’occasione d’incontro e solidarietà tra generazioni. Durante la preparazione Nervi ha partecipato a uno dei corsi proposti dal TCS ai conducenti anziani, nei quali è possibile provare manovre e reazioni in condizioni controllate. «Ti confronti con le situazioni e dici: “Magari su questo ci posso lavorare”». Possono inoltre essere proposti affiancamenti mirati, per esempio lungo il tragitto tra casa e supermercato.