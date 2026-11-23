«Quando siamo arrivati non si vedeva praticamente più niente», racconta il conduttore. «Ma Audrey è un segugio bavarese. Sono cani capaci di distinguere gli odori e seguire una traccia specifica. Non abbiamo percorso molta strada, forse 500 metri, prima di ritrovarla. Purtroppo era già morta».

Le condizioni della cerva testimoniavano la violenza degli impatti subiti. Al momento del ritrovamento, l'animale era riverso sulla schiena e, secondo il racconto di Zanelli, le volpi avevano già cominciato a nutrirsi della carcassa.