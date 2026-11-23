Sulle tracce della cerva ferita: «Non avevo mai visto così tanto sangue»
La testimonianza, in una serata pubblica, di chi ha seguito la fuga dell'animale che si era scontrato lo scorso anno contro la vetrina di una pizzeria a Savosa.
La testimonianza, in una serata pubblica, di chi ha seguito la fuga dell'animale che si era scontrato lo scorso anno contro la vetrina di una pizzeria a Savosa.
SAVOSA - Era riuscita a fuggire nel bosco, malgrado le ferite riportate dopo aver sfondato la vetrata di una pizzeria a Savosa e aver colpito un'auto a Vezia.
Ma per la cerva che nel maggio del 2025 aveva creato scompiglio sulle strade dei due comuni del Luganese non c'era stato nulla da fare. Il mattino dopo era stata ritrovata senza vita nel bosco. A rintracciarla era stato Audrey, un segugio bavarese specializzato nella ricerca di animali feriti, accompagnato dal suo conduttore, Pierre Zanelli, segretario dell'associazione Cani da Traccia del Cantone Ticino.
«In tanti anni che faccio questo lavoro non avevo mai visto così tanto sangue», ci spiega Zanelli. «Da quello che ho potuto vedere, era morta per lesioni interne e dissanguamento. Penso che sia sopravvissuta circa un'ora dopo essere fuggita nel bosco».
A oltre un anno di distanza, Zanelli e Audrey racconteranno il loro lavoro e le diverse fasi della ricerca durante una serata aperta al pubblico, in programma il prossimo 17 gennaio al Municipio di Vezia.
La fuga iniziata sopra Savosa
Secondo quanto ricostruito da Zanelli, la cerva si trovava nei boschi sopra Savosa insieme ad altri due esemplari quando un cane a passeggio li avrebbe spaventati.
I tre cervi si sarebbero quindi diretti verso le strade del paese. Due sarebbero riusciti a tornare nel bosco, mentre una delle femmine sarebbe scesa verso il paese finendo poi contro la vetrata di una pizzeria.
Nonostante l'impatto, la cerva aveva continuato la sua corsa tra giardini e stradine, fino a raggiungere Vezia. Qui, ormai disorientata, aveva urtato la fiancata di un'Audi ferma in colonna sulla strada cantonale.
«Ha praticamente distrutto entrambe le portiere. I vetri sono andati in frantumi e la cerva si è ferita ancora di più». L'animale era poi riuscito a scappare nel bosco sopra la chiesa di Vezia, lasciando un'importante traccia di sangue.
Le ricerche sotto la pioggia
Un poliziotto presente sul posto aveva seguito per un tratto la cerva, riuscendo a individuare il punto in cui si era addentrata nel bosco.
Un dettaglio che si sarebbe rivelato prezioso per le ricerche del giorno successivo. Durante la notte, infatti, aveva piovuto molto, cancellando gran parte delle tracce visibili.
«Quando siamo arrivati non si vedeva praticamente più niente», racconta il conduttore. «Ma Audrey è un segugio bavarese. Sono cani capaci di distinguere gli odori e seguire una traccia specifica. Non abbiamo percorso molta strada, forse 500 metri, prima di ritrovarla. Purtroppo era già morta».
Le condizioni della cerva testimoniavano la violenza degli impatti subiti. Al momento del ritrovamento, l'animale era riverso sulla schiena e, secondo il racconto di Zanelli, le volpi avevano già cominciato a nutrirsi della carcassa.
Un lavoro poco conosciuto
Il ritrovamento è uno dei numerosi interventi effettuati in Ticino dai conduttori di cani specializzati nella ricerca di selvatici feriti. Una realtà che, secondo l'intervistato, rimane ancora poco conosciuta.
«Siamo un'entità un po' nascosta, ma in Ticino siamo una quarantina di persone che fanno capo a un'associazione». Il loro compito è rintracciare gli animali feriti, soprattutto in seguito a incidenti stradali o durante la caccia.
«Il nostro compito è quello di porre fine alle sofferenze degli animali». Trasportare un selvatico ferito dal veterinario, aggiunge, non è sempre una soluzione praticabile, «anche a causa dello stress provocato dalla cattura e dal trasferimento in un ambiente estraneo».
Del resto, come conferma Zanelli, il «41% degli animali che troviamo sono ancora vivi, quindi stanno soffrendo». Senza l'aiuto dei cani specializzati, molti animali feriti rischierebbero di rimanere nascosti nella vegetazione, senza essere più individuati.