CANTONE
Nez Rouge Ticino cerca volontari per dicembre e Capodanno
Per fare del bene, a volte, basta davvero poco
© Keystone / Ti-Press / Gabriele Putzu
Fonte Nez Rouge Ticino
Nez Rouge Ticino cerca volontari per dicembre e Capodanno
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Nez Rouge Ticino cerca volontari per dicembre e Capodanno
Per fare del bene, a volte, basta davvero poco
Nez Rouge Ticino cerca volontari per dicembre e Capodanno
Per fare del bene, a volte, basta davvero poco
Durante le festività, Nez Rouge Ticino torna sulle strade per offrire un servizio gratuito di accompagnamento a chi non si sente in condizioni di guidare.
Per le Operazioni di dicembre e Capodanno cerchiamo nuovi volontari: anche una sola serata può fare la differenza e contribuire alla sicurezza di tutti.
Vuoi vivere un Capodanno diverso, in compagnia e facendo qualcosa di utile? Unisciti a noi!
Chi non si sente in grado di guidare può chiamare il numero 0800 802 208.
Tu goditi la serata, al rientro ci pensiamo noi!
Comitato Nez Rouge Ticino
Per informazioni: www.nezrougeticino.ch
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