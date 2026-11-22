«A Ginevra cominciamo ad averne abbastanza»
L'ex consigliera federale critica la scelta dell'UDC di puntare solo su candidati svizzero-tedeschi per la successione di Guy Parmelin.
GINEVRA - La decisione dell'UDC di proporre esclusivamente candidati svizzero-tedeschi per la successione di Guy Parmelin in Consiglio federale suscita indignazione nella Svizzera romanda. A prendere posizione è anche l'ex consigliera federale Micheline Calmy-Rey, secondo la quale questa scelta rischia di compromettere l'equilibrio nazionale.
In alcune dichiarazioni riportate oggi da Le Matin Dimanche, l'ex ministra degli esteri critica duramente la strategia dell'UDC, giudicandola contraria allo spirito elvetico. A suo avviso, il partito starebbe facendo prevalere i rapporti di forza, permettendo alla maggioranza di imporre i propri interessi senza tenere conto delle minoranze linguistiche.
«A Ginevra cominciamo ad averne abbastanza», afferma Calmy-Rey, esprimendo il crescente malcontento nei confronti di quella che considera un'emarginazione della Svizzera francese.
L'ex consigliera federale, oggi 81enne, arriva a mettere in discussione anche il contributo ginevrino alla perequazione finanziaria. Si chiede infatti se il Cantone non dovrebbe smettere di versare la propria quota, così da far comprendere alla Svizzera tedesca l'importanza di Ginevra e del suo ruolo all'interno della Confederazione.