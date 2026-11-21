Rubano in un garage, poi la fuga attraverso quattro cantoni
Tra posti di blocco forzati e ricerche a tappeto, il bilancio è di un arresto e un ferito grave.
BELP (BE) - Un colpo in un'autofficina ha dato origine a tre distinti inseguimenti tra Berna, Soletta, Vaud e Neuchâtel. Una persona è rimasta gravemente ferita e un'altra è stata arrestata.
Stando a quanto indica oggi il ministero pubblico bernese, nella notte fra mercoledì e giovedì una banda di ladri ha forzato un garage di Belp, per poi dileguarsi con tre veicoli in direzioni diverse.
Uno dei mezzi è stato braccato fino al canton Soletta, dove ha sfondato un posto di blocco, scontrandosi con un'auto della polizia. Le persone a bordo sono riuscite poi a fuggire a piedi.
Un secondo veicolo è stato intercettato nel canton Vaud. Durante la fuga, uno dei due occupanti è precipitato lungo un pendio, riportando gravi lesioni. È stato trasportato in ospedale, mentre il complice è riuscito a scappare.
La terza automobile è stata ritrovata a La Chaux-de-Fonds (NE). Le forze dell'ordine hanno successivamente arrestato una persona.