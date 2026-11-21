Uno dei mezzi è stato braccato fino al canton Soletta, dove ha sfondato un posto di blocco, scontrandosi con un'auto della polizia. Le persone a bordo sono riuscite poi a fuggire a piedi.

Un secondo veicolo è stato intercettato nel canton Vaud. Durante la fuga, uno dei due occupanti è precipitato lungo un pendio, riportando gravi lesioni. È stato trasportato in ospedale, mentre il complice è riuscito a scappare.