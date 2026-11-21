Il mercato svizzero delle consegne di pasti a domicilio è dominato da Just Eat e Uber Eats. Fino a poco tempo fa, Just Eat impiegava tutti i propri corrieri come dipendenti, ma ora intende ricorrere maggiormente a lavoratori autonomi. Uber Eats, invece, collabora con fattorini formalmente indipendenti. Diverse sentenze giudiziarie hanno tuttavia stabilito che questi ultimi sono, nella sostanza, dipendenti della piattaforma. Di conseguenza, l'azienda ha già dovuto versare contributi arretrati alle assicurazioni sociali.

Secondo Kurt Pärli, professore di diritto sociale all'Università di Basilea, il grado di autonomia dei corrieri è spesso limitato dalle stesse applicazioni utilizzate per gestire le consegne. Sono infatti le piattaforme a stabilire quando e come effettuare il servizio, mentre chi non rispetta le indicazioni rischia di ricevere meno incarichi. È proprio questa dipendenza organizzativa ad aver spinto i tribunali a riconoscere ai fattorini lo status di lavoratori dipendenti. Per il giurista, finché il modello operativo delle piattaforme non cambierà in modo sostanziale, anche i nuovi contratti dovranno essere valutati alla luce di questo principio.