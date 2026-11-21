Corrieri del cibo, 17 cantoni su 26 non controllano le condizioni di lavoro
Un'inchiesta della SRF rivela che solo cinque cantoni effettuano verifiche. A pesare sono anche le incertezze sullo statuto professionale dei fattorini.
ZURIGO - Le condizioni di lavoro dei corrieri che consegnano pasti a domicilio in Svizzera sono sottoposte a controlli limitati. Secondo un'inchiesta della radiotelevisione svizzera SRF, la maggior parte dei cantoni non verifica il rispetto dei diritti dei fattorini, nonostante le condizioni d'impiego nel settore siano talvolta precarie.
Da un sondaggio condotto presso tutti i cantoni emerge che soltanto cinque effettuano controlli, mentre 17 non ne svolgono e quattro non hanno fornito informazioni. La vigilanza sulle condizioni di lavoro spetta alle autorità cantonali, anche nel caso dei corrieri, purché siano considerati lavoratori dipendenti. Tra le ragioni indicate dai cantoni che non effettuano verifiche figurano la convinzione che i fattorini siano lavoratori autonomi e l'incertezza giuridica sul loro effettivo statuto professionale.
Il mercato svizzero delle consegne di pasti a domicilio è dominato da Just Eat e Uber Eats. Fino a poco tempo fa, Just Eat impiegava tutti i propri corrieri come dipendenti, ma ora intende ricorrere maggiormente a lavoratori autonomi. Uber Eats, invece, collabora con fattorini formalmente indipendenti. Diverse sentenze giudiziarie hanno tuttavia stabilito che questi ultimi sono, nella sostanza, dipendenti della piattaforma. Di conseguenza, l'azienda ha già dovuto versare contributi arretrati alle assicurazioni sociali.
Secondo Kurt Pärli, professore di diritto sociale all'Università di Basilea, il grado di autonomia dei corrieri è spesso limitato dalle stesse applicazioni utilizzate per gestire le consegne. Sono infatti le piattaforme a stabilire quando e come effettuare il servizio, mentre chi non rispetta le indicazioni rischia di ricevere meno incarichi. È proprio questa dipendenza organizzativa ad aver spinto i tribunali a riconoscere ai fattorini lo status di lavoratori dipendenti. Per il giurista, finché il modello operativo delle piattaforme non cambierà in modo sostanziale, anche i nuovi contratti dovranno essere valutati alla luce di questo principio.
La distinzione tra lavoratori autonomi e dipendenti ha conseguenze importanti sul piano delle tutele. Il riconoscimento di un rapporto di lavoro dipendente garantisce infatti diritti fondamentali, tra cui pause e periodi di riposo, ferie, salari conformi agli standard locali e di settore e contributi alle assicurazioni sociali. Diritti il cui rispetto, come evidenzia l'inchiesta della SRF, viene attualmente verificato soltanto da una minoranza dei cantoni.