In seguito all'impatto, il giovane motociclista, residente nel Canton Vaud, è caduto a terra riportando gravi ferite. Soccorso e trasportato in elicottero dalla Rega all'Inselspital di Berna, è deceduto due giorni dopo a causa delle lesioni subite.

Nell'incidente è rimasto ferito anche un bambino di sette anni, che viaggiava come passeggero nell'automobile. Il piccolo è stato ricoverato in ospedale con ferite lievi. La conducente 40enne è invece rimasta illesa.