Schianto tra un'auto e una moto a Payerne, muore un 16enne
Il giovane è deceduto all'Inselspital di Berna due giorni dopo l'incidente. Ferito lievemente anche un bambino di sette anni.
PAYERNE - Un motociclista di 16 anni è morto ieri, venerdì, all'Inselspital di Berna, dove era stato ricoverato in seguito a un grave incidente stradale avvenuto mercoledì a Payerne, nel Canton Vaud. Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale vodese.
Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, una donna di 40 anni stava uscendo dal parcheggio del circuito di go-kart per immettersi sulla strada cantonale in direzione di Granges-près-Marnand. Durante la manovra, la sua automobile si è scontrata violentemente con una motocicletta proveniente da sinistra.
In seguito all'impatto, il giovane motociclista, residente nel Canton Vaud, è caduto a terra riportando gravi ferite. Soccorso e trasportato in elicottero dalla Rega all'Inselspital di Berna, è deceduto due giorni dopo a causa delle lesioni subite.
Nell'incidente è rimasto ferito anche un bambino di sette anni, che viaggiava come passeggero nell'automobile. Il piccolo è stato ricoverato in ospedale con ferite lievi. La conducente 40enne è invece rimasta illesa.
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