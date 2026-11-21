TURGOVIA
Tragedia in cantiere: operaio 54enne muore schiacciato da un blocco di cemento
L'incidente è avvenuto a Romanshorn, nel canton Turgovia. La vittima, un lavoratore italiano, è deceduta sul posto. Aperta un'inchiesta.
Deposit
Fonte Ats
Tragedia in cantiere: operaio 54enne muore schiacciato da un blocco di cemento
L'incidente è avvenuto a Romanshorn, nel canton Turgovia. La vittima, un lavoratore italiano, è deceduta sul posto. Aperta un'inchiesta.
ROMANSHORN - Un operaio italiano di 54 anni ha perso la vita ieri in un cantiere a Romanshorn, nel canton Turgovia, dopo essere rimasto intrappolato sotto un elemento in calcestruzzo. Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale turgoviese.
L'incidente si è verificato ieri, intorno alle 13. Per cause ancora da chiarire, un pesante elemento in cemento si è ribaltato, travolgendo il lavoratore e lasciandolo incastrato sotto la struttura.
Le ferite riportate nell'incidente si sono rivelate fatali. Il 54enne è deceduto sul posto, come confermato dalle forze dell'ordine.
Le circostanze esatte dell'accaduto restano da chiarire. La procura di Bischofszell (TG) ha avviato un'inchiesta per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertarne le cause.
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!